Giulia Stabile alla conduzione del concerto di Amici a Roma/ Con lei Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear

Giulia Stabile condurrà il concerto di Amici al Rock in Roma

Si prospettano mesi di fuoco per Giulia Stabile, giovane vincitrice dell’edizione di Amici dello scorso anno. La ballerina è infatti pronta a dare il via ad alcuni importanti impegni professionali, che la vedranno lavorare sodo. L’ultimo in ordine cronologico è un evento che riguarda proprio Amici, il talent che l’ha portata al successo e che l’ha consacrata come una delle più giovani promesse della danza. La ballerina affiancherà infatti Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear alla conduzione del concerto di Amici in occasione del Rock in Roma.

La manifestazione musicale è in programma a Roma questa domenica, l’11 giugno, e vi prenderanno parte anche numerosi cantanti e ballerini dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. E alla conduzione ci sarà anche la Stabile, assieme a Isobel e al conduttore e inviato de Le Iene, che ha condiviso alcuni divertenti scatti su Instagram confermando il terzetto alla conduzione. “Stiamo lavorando per voi. “Amici Full Out” 11 giugno ore 21 a Rock in Roma!” la didascalia a corredo del post, con tutte le informazioni relative all’evento musicale.

Giulia Stabile, gli importantissimi appuntamenti in agenda

Giulia Stabile si conferma dunque conduttrice d’eccezione, dopo essere stata spalla di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara nelle ultime edizioni di Tu sì que vales. Inoltre, per la giovane ballerina ex vincitrice di Amici, sono in arrivo altri importanti appuntamenti. Il primo è la sua prima masterclass, che si terrà nell’ambito di un progetto curato da Kledi Kadiu, e che avrà luogo a Desenzano il 12 luglio.

C’è poi un altro prestigioso appuntamento in agenda, che la vedrà ballare nel ricordo di una leggenda: Carla Fracci. Anche la Stabile, infatti, farà parte dello spettacolo dedicato all’indimenticabile icona della danza, intitolato Carla Fracci Mon Amour, e si esibirà assieme ad altri due talentuosi ballerini di Amici, protagonisti dell’ultima edizione: Samuele Segreto e Alessio Cavaliere. Si prospetta dunque un futuro di grandi appuntamenti ed eventi per Giulia Stabile, la cui carriera non smette di brillare.

