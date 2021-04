Giulia Stabile, Amici 2021/ Batte Sangiovanni e si mette male…

Giulia Stabile ad Amici 2021 a rischio eliminazione, anzi no

Sarà una serata al cardiopalma per Giulia Stabile ad Amici 2021 e anche per i suoi fan visto che la ballerina tornerà sul palco dopo i complimenti ricevuti in settimana da Raimondo Todaro che l’ha adorata ma non tanto da preferirla a Samuele che ha portato a casa la vittoria di questa piccola gara. Le anticipazioni di Amici 2021, però, rivelano che la ballerina di Veronica Peparini tornerà ad esibirsi in coppia con il suo compagno di team, Samuele, e che entrambi continueranno a vincere le prove rimanendo ben lontani dal ballottaggio e dall’eliminazione finale. Per un attimo durante la registrazione di giovedì si era temuto il peggio soprattutto alla luce di alcune eliminazioni, ma alla fine la ballerina ha avuto modo di passare indenne anche questo serale avvicinandosi pericolosamente proprio al giro di boa.

Giulia Stabile batte Sangiovanni ma lui…

Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano anche che Giulia Stabile questa sera salirà sul palco proprio contro Sangiovanni e che sarà lei a spuntarla, e lui? Il cantante avrà modo di farle una dedica importante raccontando in una canzone e in una serie di barre, scritte da lui, la loro storia d’amore con buona pace dei fan che avranno modo di esplodere pensando a tutto questo e assistendo alla dedica. Alla fine della serata i due mano nella mano potranno tornare in casetta perché per loro non sono previste eliminazioni, almeno per il momento. Il resto lo scopriremo questa sera.

