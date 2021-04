Giulia Stabile, Amici 2021/ Boato per la sua “Stella di Broadway”

Giulia Stabile è la star di Amici 2021. Entrata un po’ in sordina nella scuola, la ballerina ha spiccato il volo prima liberandosi dei pregiudizi che per anni l’hanno travolta cambiandola e poi lasciandosi andare anche ad un lato più sexy e da donna. Finalmente ha spazzato via quel velo che copriva e teneva nascoste le sue doti e non solo si è riscoperta una ballerina diversa da quello che pensava ma anche una ragazza corteggiata visto che in casa le avances non sono mai mancate almeno fino a che nella sua vita non è arrivato Sangiovanni. I due ormai fanno coppia fissa da un po’ e non solo nella vita privata ma anche nei posti alti della classifica voluta dal pubblico visto che la ballerina si è piazzata al primo posto e Maria de Filippi ha precisato che il secondo posto è molto lontano da lei.

Giulia Stabile ad Amici 2021 conquista tutti con una “Stella di Broadway”

Con questa consapevolezza tutta nuova, Giulia Stabile oggi salirà sul palco di Amici 2021 per affrontare le sue sfide e, in particolare, lasciare tutti senza parole con la sua esibizione sulle note di “Stella di Broadway”. Secondo i bene informati per lei ci sarà un vero e proprio boato da parte del pubblico che apprezzerà la coreografia e il suo modo di ballare confermando quindi la possibilità che sia proprio lei la vincitrice di questa edizione e, magari, la Stella di Amici 2021. Le anticipazioni rivelano che Giulia non porterà solo a casa i complimenti di tutti ma anche un bacio di Sangiovanni con il quale lascerà poi lo studio mano nella mano.

