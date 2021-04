Giulia Stabile, Amici 2021/ ‘Oscura Samuele’ e scoppia la polemica!

Giulia Stabile ad Amici 2021 continua a vincere ma ‘oscura Samuele’

Scoppia la polemica sui social per via delle mancate esibizioni di Samuele nel serale di Amici 2021 e scoppieranno nella puntata di questa sera quando il ballerino tornerà a ballare proprio con la sua amica e sorella Giulia Stabile. Proprio la balla ballerina scenderà di nuovo in campo al fianco dell’amico ballerino e sarà a quel punto che si troveranno davanti ad una serie di commenti che, sicuramente, non faranno piacere a Barbetta che già in settimana ha pianto per via di questa pressione. il momento della finalissima si avvicina e così i giudici mettono ancora in risalto il fatto che Giulia Stabile continua ad oscurare Samuele. I due balleranno insieme ma questa volta Samuele finirà per perdere proprio perché i giudici daranno il punto al suo avversario perché più concentrati sulla ballerina che altro.

Giulia Stabile balla per Sangiovanni ma…

In settimana però Giulia Stabile non ha avuto solo modo di ballare con Samuele ma di preparare anche una festa per il suo fidanzato Sangiovanni che ha portato a casa il disco di platino proprio con la canzone che le ha dedicato, Lady. I baci e le coccole non sono mancati tra i due e anche questa sera non smetteranno di guardarsi e di dedicarsi i pezzi ma con un tono diverso visto che nessuno dei due finirà al ballottaggio o a rischio questa sera ballando un pezzo in cui racconta ancora il fatto che lei non si piace ma impara ad accettarsi proprio come ha fatto poco a poco ad Amici 2021 liberando via via gli specchi che la circondano dai teli che li coprono.

