Giulia Stabile, Amici 2021/ Pochi scossoni stasera ma la madre rivela…

Giulia Stabile rimane in panchina ad Amici 2021 o quasi…

Giulia Stabile continua ad essere una delle preferite di Amici 2021. La bella ballerina è finita in vetta alla classifica dei preferiti per il pubblico e anche i giudici continuano a votarla e promuoverla così come è successo in queste prime settimane del serale, ma cosa ne sarà di lei questa sera? La prima cosa che possiamo anticiparvi è che Giulia si salverà anche questa sera e non solo non sarà tra i possibili eliminati ma non avrà nemmeno modo di mettersi molto in mostra visto che la squadra della Pettinelli e di Veronica Peparini sarà lasciata al proprio posto soprattutto quando Aka7even finirà al ballottaggio. Questo significa che avremo modo di vedere Giulia solo in coppia con Samuele ad inizio puntata e non c’è bisogno di dire che proprio loro porteranno a casa il punto con buona pace di Alessandra Celentano che sottolineerà il fatto che prova sarà vinta solo grazie alla Stabile.

Enula eliminata ad Amici 2021?/ Scontro finale con Tancredi e...

Mamma Giusi rivela la sua impressione su Giulia Stabile e…

A svelare la verità sulla sua partecipazione ad Amici 2021 e a tutti i sacrifici fatti in questi anni per la danza, è la mamma di Giulia Stabile, la signora Giusi, che intervistata dal blog Le Emily di Amici ha rivelato: “Ha fatto tantissimi sacrifici inseguendo il suo sogno. Molte volte sono rimasta stupita dalla sua forza di volontà”. Come se non bastasse, ha avuto modo di parlare anche di Sangiovanni e di Samuele, le persone con cui più ha legato Giulia: “Penso che sono due persone speciali. L’hanno aiutata tanto e per lei sono diventati due punti forti di riferimento”. I tre stanno facendo sognare i fan di Amici 2021 e siamo sicuri che ci saranno loro in finale, bisogna capire chi la spunterà portando a casa la vittoria.

