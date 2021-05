Giulia Stabile, Amici 2021/ “Sangiovanni è difficile adesso per via della lontananza”

Giulia Stabile ospite a Verissimo dopo la vittoria ad Amici 2021

Anche la vincitrice di Amici 2021 è pronta a sbarcare a Verissimo oggi pomeriggio. Seguendo la scia positiva delle ospitate dei ragazzi nel salotto di Silvia Toffanin, anche Giulia Stabile oggi è pronta a raccontarsi. La ballerina avrà modo di parlare della sua vittoria, ottenuta al fianco di Sangiovanni in una finale da record, ma anche di quello che è successo subito dopo.

Giulia Stabile ha già confermato che adesso dovrà diplomarsi ma che appena sarà possibile vuole volare a Los Angeles per fare una sua esperienza all’estero con il benestare della sua mamma che le ha fatto visita ad Amici prima della finalissima. Le prime anticipazioni sulle rivelazioni che farà oggi a Verissimo lasciano temere il peggio visto che la ballerina spiegherà che, una volta fuori dalla casetta, con Sangiovanni è tutto complicato per via della lontananza. I due sono quindi destinati a lasciarsi presto?

Giulia Stabile a Verissimo: “Con Sangiovanni è difficile adesso per via della lontananza”

Al momento le cose vanno comunque avanti ma oggi a Verissimo ci sarà ampio spazio anche alla sua vita ‘precedente’ per raccontare la sua vittoria più grande, quella di aver vinto nonostante tutto, il bullismo e le ingiurie che ha subito quando era più piccola, i giudizi che non le permettevano di essere quello che è e che spesso hanno oscurato la sua solarità e anche il suo sorriso, un po’ fastidioso e fuori luogo per alcuni suoi compagni. Proprio quel sorriso che Giulia Stabile sfodera ha conquistato il pubblico di Amici 2021 che l’ha votata nella finalissima regalandole importanti punti che l’hanno portata alla vittoria.

Avrà finalmente dimenticato tutto quello che ha subito oppure no? Cosa racconterà oggi da Silvia Toffanin che ancora non sappiamo? Lo scopriremo solo tra qualche ora quando Giulia Stabile prenderà posto in studio per raccontare anche tutto quello che ha a che fare con il suo primo grande amore, Sangiovanni.



