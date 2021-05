Giulia Stabile, Amici 2021/ “Vorrei rimanere nella scuola, ho paura che..”

Giulia Stabile vincitrice di Amici 2021?

Giulia Stabile potrebbe essere alla fine la vincitrice di Amici 2021 e non nella sezione ballo bensì salendo sul gradino più alto del podio. La bella ballerina è entrata in punta di piedi nella scuola stabilendo subito importanti legami specie con l’amico Samuele Barbetta e poi anche con Sangiovanni, diventato poi il suo fidanzato, il suo primo amore ma anche il primo ragazzo al quale ha fato un bacio. In questo percorso e riguardando tutto quello che è successo dal suo ingresso nella scuola nei giorni scorsi, la ballerina non ha potuto far a meno di parlare dei suoi ‘uomini’ ma, soprattutto, di dirsi contenta per quello che è successo e per le grandi soddisfazioni che ha portato a casa. Nei giorni scorsi Giulia ha avuto modo di incontrare la madre e proprio a lei ha rivelato di voler rimanere nella scuola per sempre magari portando dentro la sua famiglia di cui ha sentito la distanza, ma proprio la donna l’ha spronata a pensare a tutto quello che adesso verrà.

Giulia Stabile vincitrice di Amici 2021? Al momento non lo sappiamo ancora così come non si capisce bene se tra lei e Alessandro alla fine ci sarà il vincitore del circuito danza con tutto quello che questo significa, ma i fan sono certi che la giovane la sua vittoria l’ha già avuta. In passato è stata molto giudicata per il suo aspetto fisico o per il su modo di ridere a scuola e spesso è stata presa di mira ma adesso sa bene che può essere tutto quello che vuole senza avere timore di confrontarsi con gli altri. Unica paura che rimane è quella di andare in panico come è successo sabato scorso con la finalissima.

