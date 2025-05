Dopo Tu si que vales, pare che Giulia Stabile e Belen Rodriguez abbiano mantenuto un rapporto eccellente. Conosciutesi nel 2021, le due hanno lavorato insieme nel programma di Maria De Filippi l’una accanto all’altra e sin da subito è nata una bellissima amicizia. Infatti, la showgirl argentina ha sempre tenuto la ballerina sotto la sua ala di protezione, e anche dopo che Belen ha lasciato lo show nel 2023, la loro amicizia è continuata anche lontano dalle telecamere senza che ad unirle fossero solo i dettami di Mediaset.

Poche ore fa, infatti, le storie di Belen Rodriguez hanno fatto parlare molto: nelle clip si vede Giulia Stabile che fa da babysitter a Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese ormai ex concorrente di The Couple. Le due si divertono e giocano a casa della showgirl e la ballerina pare proprio essere riuscita ad entrare in “famiglia” a casa di Belen. Sembra proprio essere un’amicizia pura, senza invidie e gelosie di ogni genere come spesso si vede invece tra vip che si “scornano” per conquistare il mondo dello spettacolo.

Belen Rodriguez e Giulia Stabile, come si sono conosciute?

Da quando Belen Rodriguez ha conosciuto Giulia Stabile, non ha fatto mistero di essersi “innamorata” della sua spensieratezza e del suo sorriso contagioso, quasi come se vedesse in lei un po’ di pace. Infatti, Maria De Filippi ci aveva visto lungo e subito le aveva unite per creare una bella sinergia sul palco. Oggi, invece, Giulia Stabile è una delle ballerine professioniste di Amici e dopo la fine della sua relazione con Sangiovanni si è dedicata a pieno regime al mondo della televisione e della danza. Si può dire che ad oggi è una delle personalità più amate dello spettacolo italiano osannata anche da Sabrina Ferilli: sarà merito della sua risata contagiosa?