Giulia Stabile, chi è la fidanzata di Sangiovanni/ Dopo Amici sempre più uniti. E in futuro…

Giulia Stabile e Sangiovanni sono sempre più vicini e uniti. Ad un anno di distanza dall’inizio della storia d’amore ad Amici, i due ex concorrenti appaiono più in sintonia che mai. Nelle scorse settimane hanno festeggiato insieme il diciannovesimo compleanno del cantante, il secondo insieme se si considera che l’anno precedente, durante il talent, la fidanzata aveva organizzato con la complicità della produzione una piccola e gradita festa di compleanno con tanto di torta e palloncini per il suo Sangiovanni.

E dodici mesi dopo la coppia appare molto più solida e consapevole della propria complicità. “19 per il bimbo. Sempre insieme”, aveva scritto teneramente Giulia sul suo profilo Instagram in occasione del compleanno, mostrando una foto abbracciata al fidanzato che teneva tra le mani una piccola torta.

Giulia Stabile e Sangiovanni hanno fatto fin da subito breccia nei cuori dei telespettatori. Ciò che il pubblico ama di loro è la spontaneità, ma anche e soprattutto la schiettezza dei due ragazzi di apparire e porsi sui social network. Come quando il cantante se l’era presa con se stesso, nelle scorse settimane, per aver “acconsentito” la pubblicazione di uno scatto in cui a suo dire non era venuto affatto bene. “C***o ma non mi ero accorto di essere venuto così male e tu così bene”, aveva scritto Sangiovanni sotto una foto postata dalla sua fidanzata Giulia, che ovviamente lo aveva subito rincuorato con parole al miele. I due appaiono sempre più innamorati e il futuro all’orizzonte è roseo, soprattutto ora che i due si sono presi del tempo per coltivare la propria relazione, nonostante i molteplici impegni lavorativi.

