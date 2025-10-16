Giulia Stabile racconta il cyberbullismo subito ai ragazzi di Amici 25 e fa delle rivelazioni delicate: "Sono andata in terapia dopo insulti sul mio corpo"

Giulia Stabile ha incontrato i ragazzi di Amici 25 per parlare con loro di un argomento molto delicato: il bullismo e il cyberbullismo. Negli ultimi mesi, la ballerina è stata oggetto di commenti pesanti sul suo corpo, il che l’ha portata anche a rispondere pubblicamente. Nel corso della sua chiacchierata con gli allievi, Giulia ammette di aver vissuto un periodo molto difficile, durante il quale ha deciso di ricorrere alla terapia.

Giulia Stabile, lo sfogo sul presunto fidanzato/ Tutta la verità a Verissimo

In casetta, Stabile ha introdotto l’argomento mostrando ai ragazzi di Amici 25 solo alcuni dei tantissimi commenti degli hater sul suo corpo, oltre alle critiche sul suo modo di danzare. “Questi sono alcuni commenti, fanno male e mi è successo anche dal vivo.” ha esordito Giulia, raccontando poi l’episodio in questione: “Quattro persone adulte mi hanno fermata, una di queste mi ha chiesto l’autografo e la signora dietro chiedeva chi fossi, al ché le è stato detto ‘ Giulia, la ballerina di Amici’. La signora allora ha risposto: ‘Ah, la cicciona!’.”

Giulia Stabile ha un nuovo fidanzato?

Giulia Stabile si racconta ai ragazzi di Amici 25: “Ho iniziato a detestare il mio corpo”

Questo episodio ha portato Giulia Stabile a prendere una decisione importante: “Io lì ho capito che dovevo fare qualcosa, o combattevo o mi lasciavo andare. – ha raccontato la ballerina, spiegando di aver deciso di curare sé stessa – Ho fatto terapia, però prima di fare questo ho deciso di rispondere anche sui social. Non si pensa mai alla persona che sta dall’altra parte.” La ballerina professionista, e conduttrice di Tu sì che vales ha rivelato di aver sofferto in prima persona per i chili presi: “Che io abbia preso qualche chilo è chiaro, l’ho notato anche io per prima. Quando inizio a vedere quei messaggi però inizio a detestare il mio corpo e mi nasce un caos nella testa.” Altra cosa che la fa soffrire è il fatto che molti la chiamino ‘raccomandata’: “Sminuiscono tutta la fatica che ho fatto.”, ha concluso.