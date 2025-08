Giulia Stabile di Amici svela alcuni retroscena inediti del suo rapporto con Maria De Filippi: "Credevo non mi volesse bene"

Giulia Stabile si è raccontata senza filtri al podcast Mille Pare, condotto da Alessia Lanza. La vincitrice di Amici 20 ha raccontato anche alcuni retroscena riguardanti la sua partecipazione al talent e uno di questi riguarda proprio la padrona di casa: Maria De Filippi. La ballerina e la conduttrice hanno oggi un rapporto di affetto e stima reciproca, ma all’inizio Giulia era arrivata a credere di non piacerle.

“Con Maria si è creato un bellissimo rapporto però lei in realtà è così con tutto”, ha spiegato Giulia nel corso della chiacchierata. Ha quindi raccontato che la conduttrice ha una forte empatia ed è sempre pronta ad aiutare chi vede in difficoltà. Tuttavia, ad Amici la ballerina ha temuto di non esserle simpatica: “io avevo molte paranoie, pensavo non mi volesse bene perché parlava molto con i cantanti e pensavo di non piacerle.” ha spiegato.

Giulia Stabile sul rapporto con Maria De Filippi ad Amici: “Adesso so che mi vuole bene”

Un’idea, quella di Giulia Stabile, che è però cambiata quasi subito: “Adesso so che mi vuole bene. – ha dichiarato la ballerina, aggiungendo che – Maria la vedo come Maria che vediamo tutti quanti e poi le voglio anche molto bene, per quanto so che è il capo.” Dopo essere stata allieva e poi vincitrice di Amici, Giulia è infatti tornata in qualità di professionista nel talent di Canale 5. Ma non è tutto: De Filippi l’ha voluta anche alla conduzione di Tu si que vales dopo l’addio di Belen Rodriguez, ed è stata poi riconfermata per la successiva stagione. Insomma, la carriera televisiva di Giulia è in ascesa, e sicuramente la vicinanza di Maria è stata per lei un supporto importante anche dal punto di vista emotivo.