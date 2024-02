Giulia Stabile come ha reagito alla canzone di Sangiovanni a Sanremo 2024?/ Indiscrezioni: “È arrabbiata”

Sangiovanni al Festival di Sanremo 2024 con il brano Finiscimi: la reazione di Giulia Stabile

C’era molta attesa per il brano di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2024 dal titolo Finiscimi. Canzone molto autobiografica che racconta la fine di un’importante storia d’amore e nei mesi scorsi Sangiovanni, il cui nome all’anagrafe è Giovanni Pietro Damian si è lasciato con la sua fidanzata Giulia Stabile. Nel testo si legge una sorta di ammissione di colpa per la fine della loro storia d’amore ed in molti si aspettavano un qualche gesto da parte della ballerina, gesto che invece non c’è stato.

SANGIOVANNI CON FINISCIMI A SANREMO 2024/ Esplode il gossip sulla rottura con Giulia Stabile!

Come ha reagito Giulia Stabile alla canzone Finiscimi di Sangiovanni? Non ha reagito, la ballerina ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi nonostante nel testo della canzone ci fosse un chiaro riferimento dalla fine della loro storia nei versi: “E io ancora che ti chiamo, per dirti finiscimi. Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità” ha deluso le aspettative dei fan preferendo il silenzio assoluto. Tuttavia, alcuni siti come Today, ipotizzano che forse Giulia Stabile sia arrabbiata con Sangiovanni, si tratta ovviamente solo di ipotesi perché tale silenzio può essere interpretato come rabbia o indifferenza.

TESTO "FINISCIMI", CANZONE SANGIOVANNI/ Analisi e significato, Sanremo 2024: il dolore di un addio

Giulia Stabile ed il silenzio assoluto dopo l’esibizione di Sangiovanni a Sanremo 2024

Sangiovanni e Giulia Stabile si conoscono nella scuola di Amici nel 2020, dove scatta quasi immediatamente la scintilla che diventa amore. La loro storia d’amore continua poi per circa due anni e mezzo ed in seguito arrivano le prime voci di una rottura (e un presunto tradimento) iniziano a circolare a giugno 2023. Separazione che poi trova conferma nelle dichiarazioni di Giulia Stabile rilasciate in un’intervista a FQ Magazine: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore”

Giulia Stabile, ex fidanzata Sangiovanni: "Sarà sempre mio grande amore"/ Lui le dedica il brano di Sanremo

Adesso Sangiovanni ha portato al Festival di Sanremo 2024 un brano incentrato sulla fine della sua storia d’amore con Giulia Stabile e che lui stesso in un’intervista ha definito: “una lettera d’addio struggente, malinconica” Intanto, l’ex fidanzata Giulia sui social posta storie in sostegno di un’altra cantante in gara a Sanremo 2024: Angelina Mango. La ballerina ha condiviso l’esibizione dell’amica in varie storie ed ha anche improvvisato uno stacchetto sulle note del suo brano oltre ad invitare a votare con lei al televoto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA