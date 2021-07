Giulia Stabile conduttrice di Tu sì que vales 2021 come Belen/ Una foto fa chiarezza

Una foto chiarisce il ruolo di Giulia Stabile a Tu sì que vales 2021. La ballerina, dopo la vittoria ad Amici, è entrata a far parte ufficialmente della squadra del talent show di canale 5 che tornerà in onda a settembre con un’edizione tutta nuova. Inizialmente, alcuni rumors avevano indicato Giulia come la sostituta di Belen Rodriguez, assente alla prima registrazione perchè ancora incinta. Dopo aver messo al mondo la piccola Luna Marì, la showgirl argentina è tornata a lavoro. Dopo un piccolo malessere, Belen ha ripreso saldamente le redini della conduzione. Con lei, naturalmente, ci sono i suoi fidati compagni di squadra Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e, per ultima, anche Giulia Stabile. Rudy Zerbi, infatti, tra le storie di Instagram, ha pubblicato la foto che vedete in alto in cui la ballerina è seduta al tavolo dei conduttori.

Giulia Stabile a Tu sì que vales 2021/ Piovono critiche, Maurizio Costanzo la difende

Giulia Stabile e Belen Rodriguez: il rapporto a Tu sì que vales 2021

Come riporta Gossip e Tv, alcune persone che hanno partecipato alle registrazioni delle nuove puntata di Tu sì que vales 2021, raccontato di una Giulia Stabile impegnata a presentare anche alcuni concorrenti. Inoltre, seduta accanto a Belen al tavolo dei conduttori, pare che la ballerina abbia scherzato molto con la showgirl argentina con la quale sarebbe nato immediatamente un feeling. Allegra, spontanea e piena di energia, la Stabile avrebbe, inoltre, intrattenuto il pubblico durante le pause. Insomma, dopo essere stata una protagonista indiscussa di Amici 20, la Stabile si prepara a conquistare anche i fans di Tu sì que vales 2021, forte del sostegno di Maria De Filippi e Rudy Zerbi che ha avuto al proprio fianco anche ad Amici.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile resta a Tu sì que vales 2021/ Il ruolo dopo il ritorno di BelenGIULIA STABILE, FIDANZATA SANGIOVANNI/ "Con lui mi manca l'aria, mi lascio andare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA