Giulia Stabile si racconta senza filtri e svela i dettagli degli attacchi di panico cominciati durante la permanenza nella scuola di Amici.

Giulia Stabile si è raccontata ai microfoni del podcast Mille Pare di Alessia Lanza e ha svelato dettagli inediti non solo della sua professione, ma anche del suo carattere. La ballerina professionista di Amici che ha iniziato la propria carriera come allieva della scuola di Maria De Filippi, ha svelato anche le proprie fragilità soffermandosi sugli attacchi di panico. Giulia, infatti, ha svelato di averli conosciuti per la prima volta durante l’importante avventura ad Amici.

«Ho avuto un attacco di panico. Il primo è stato lì dentro. Ho sentito di aver superato qualcosa subito dopo. Dovevo fare due coreografie: una parlava del bullismo e un’altra era super mega sensuale ma io mi sentivo una bimba, mi sentivo ridicola. Maria mi ha tranquillizzata. Poi ho fatto la coreografia alle prove. Ho sentito di aver superato un ostacolo», ha raccontato Giulia che, con Maria De Filippi, oggi, ha un rapporto davvero unico al punto da trascorrere con lei anche qualche giorno in vacanza.

L’avventura ad Amici le ha permesso di realizzare il sogno di trasformare la passione per la danza in un lavoro ma anche di trovare l’amore. Giulia, infatti, è stata fidanzata con Sangiovanni, conosciuto proprio tra i banchi di Amici e, dopo la fine di quella relazione, nonostante i presunti flirt, non si è più fidanzata.

«Ho avuto solo un fidanzato. Sono felicemente e tristemente senza nessun altro. Ho solo amici maschi. Dopo Amici conosco tantissime persone, ma a volte i veri amici non so riconoscerli nemmeno io. Mi affeziono molto facilmente». Infine, Giulia Stabile ha concluso dicendo: «I rapporti si creano nel tempo, ma non puoi nemmeno controllare i sentimenti, io provo del bene facilmente. Sto cercando di vivere i rapporti in modo più leggero, senza andare in paranoia e pensare se ci sarebbero oppure no per me. L’importante per me è vivere le giornate sapendo di aver lasciato qualcosa a qualcuno, e che l’altra persona lo abbia lasciato a me», ha concluso.

