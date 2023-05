Giulia Stabile criticata per la vittoria ad Amici/ Lei sbotta: “È abbastanza triste…”

Giulia Stabile e le critiche per la vittoria ad Amici

Sono trascorsi due anni dalla vittoria di Giulia Stabile ad Amici e tante cose sono cambiate nella vita della giovane ballerina. Dopo aver vinto il talent show di Maria De Filippi, Giulia è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici avendo così la possibilità di continuare a crescere professionalmente accanto ai suoi colleghi. Nonostante tutto, però, la Stabile continua a ricevere critiche. Se, tuttavia, finora la ballerina ha preferito il silenzio, di fronte all’ennesima critica, Giulia ha sbottato mettendo a tacere la signora autrice del commento che ha scatenato la sua reazione.

Tutto è accaduto sotto il video della propria esibizione durante una puntata di Amici. Prima del guanto di sfida tra Isobel e Maddalena, Giulia ha mostrato la coreografia al pubblico. Qualcuno, però, non ha apprezzato la performance della Stabile criticando così anche la sua vittoria ad Amici. “Ma su quali basi ha vinto Giulia??? Guarda è paradossale la differenza tra Isobel o Alessandro che perse contro di lei!! Non truccate i voti che poi escono fuori le cac*te”, è il commento che ha attirato l’attenzione di Giulia.

La reazione di Giulia Stabile alle critiche

Le dure parole usate dalla signora sotto il video pubblicato su Instagram hanno scatenato la reazione di Giulia Stabile che, pur essendo abituata a ricevere commenti duri da parte degli haters, stavolta ha deciso di non restare in silenzio esortando l’autrice del commento in questione ad andare avanti e a dimenticare quanto accaduto, ormai, due anni fa.

“Signora, ma dopo due anni non riesce proprio ad andare avanti? Amici da allievo dura mesi ed è un trampolino, poi la carriera inizia fuori ed Ale che è sempre stato fortissimo sta facendo bellissimi lavori. Dovrebbe bastarle questo no? Non perda tempo a pensare a queste cose, la prego, è abbastanza triste e sono sicura che ha cose più importanti a cui pensare nella vita. Le auguro tanta felicità“, le parole di Giulia.

