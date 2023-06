Giulia Stabile crollo dopo la rottura con Sangiovanni?/ “Stanca di lottare, di versare lacrime”

Giulia Stabile in crisi? Fan credono il motivo sia Sangiovanni

Giulia Stabile, amata ballerina ed ex vincitrice di Amici, sta passando un momento molto difficile e “buio” come lei stessa lo ha definito. La ballerina si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, al quale i fan attribuiscono la presunta rottura con il fidanzato Sangiovanni.

“Non vi capita mai di avere periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime… Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più ‘vincere’. Periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo… Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza. 12 luglio, Desenzano” ha affermato Giulia Stabile, che il motivo sia la probabile “crisi” con il cantante?

Negli ultimi mesi si è diffuso a macchia d’olio il gossip sulla presunta rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni. La coppia, che si è conosciuta ad Amici, potrebbe essere arrivata al capolinea. La ballerina ha rotto il silenzio sulla relazione con il cantante ai microfoni del settimanale Grazia.

“Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore” ha affermato Giulia Stabile, lasciando intendere che forse potrebbe essere arrivato l’addio tra i due. Nonostante la ballerina non abbia chiaramente confermato la rottura con Sangiovanni, dunque, i fan sono già molto dispiaciuti delle sue parole che trasudano sofferenza.

