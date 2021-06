Giulia Stabile da vittima di bullismo a vincitrice di Amici/ “La danza mi ha salvata”

Giulia Stabile, la vincitrice di Amici di Maria De Filippi, si racconta a Domenica In da Mara Venier: dalla passione per la danza all’amore per Sangiovanni. Dopo aver trionfato durante la 20esima edizione del talent show di successo di Maria De Filippi, la ballerina si gode un momento di grande successo e popolarità. Non solo, visto che Giulia all’intero della scuola più famosa d’Italia ha trovato anche l’amore nel cantante Sangiovanni con cui è legata da diverse settimane. Intervistata da Il messaggero, la ballerina ha però confessato di non andare molto d’accordo con il suo aspetto fisico: “è sempre la stessa cosa alla fine: se già mi vedo e non mi piaccio io poi so che è scontato che non piaccio neanche agli altri”.

A sorpresa la ballerina dalla risata contagiosa ha confessato di essere stata vittima di bullismo: “mi prendevano in giro per tutto. Per l’aspetto fisico, i denti storti e il carattere, ma anche per le difficoltà che avevo”. Nonostante tutto e tutti però lei ha continuato a credere nel suo sogno: la danza. “Avevo uno scopo. Al pomeriggio non è che uscivo con gli amichetti, non andavo al parco, non andavo in giro. Io appena uscivo da là andavo a danza” – ha dichiarato la ballerina di Amici.

Giulia Stabile di Amici e l’amore per la danza

Giulia Stabile di Amici ha iniziato da piccolissima ad avere una grandissima passione per la danza. A rivelarlo è stata proprio la danzatrice durante un’intervista rilasciata a Grazia: “ho iniziato a studiarla a 3 anni e mezzo. Mi portarono in un ristorante dove c’era una pista da ballo e lì mi scatenai. Mi divertii così tanto che chiesi di portarmi alla scuola di danza lì vicino. La stessa che frequento ancora oggi”. Un’infanzia serena e felice quella della vincitrice di Amici 2020 che è nata da mamma spagnola: “lei e mio padre si sono conosciuti a Barcellona. I primi tempi facevano avanti e indietro, poi mamma ha deciso di fermarsi a Roma e sono nata io”. Parlando proprio della sua infanzia, Giulia ha raccontato come fin da piccola si recava a studiare danza almeno due o tre volte a settimana obbligando la madre ad aspettarla. Una infanzia sicuramente differente dai suoi compagni di classe, ma che le ha permesso di studiare e perseguire il suo sogno: diventare una ballerina!

