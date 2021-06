Giulia Stabile, dopo Amici un progetto tutto suo/ Maria De Filippi la ingaggia per…

Per Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021, è davvero un momento d’oro. Oltre a vivere la sua bellissima storia d’amore con Sangiovanni il quale, a sua volta, sta scalando le classifiche italiane e si sta preparando per il primo tour che prenderà il via nel 2022, si sta dedicando a tantissimi progetti. La ballerina, infatti, non solo è coinvolta nei casting della nuova edizione di Amici, ma presto si dedicherà ad un progetto tutto suo come si evince da un video pubblicato da WittyTv. “Ci sono persone che a volte ‘meriterebbero’ proprio un gavettone e tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su faiungavettone@fascinopgt.it, la nostra Giulia Stabile è pronta ad aiutarti!”, si legge nella didascalia che accompagna il video in cui una ragazza si mette in contatto con la ballerina per fare un gavettone al fidanzato. Giulia, dunque, sarà la protagonista di un nuovo progetto a cui Maria De Filippi sta lavorando con la sua squadra?

Giulia Stabile nel video di Malibu di Sangiovanni?/ I due ex di Amici avvistati..

Giulia Stabile tra amore e danza: presto un viaggio a Los Angeles?

Giulia Stabile è stata tra le allieve più apprezzate di Amici 2021 sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Versatile e con tanti anni di studio già alle spalle, la ballerina, dopo la vittoria, ha annunciato di volersi dedicare ancora alla danza e di voler fare un viaggio a Los Angeles per perfezionare la sua tecnica. Nel futuro della Stabile, dunque, tra un progetto con Maria De Filippi e una piccola vacanza con Sangiovanni, ci sarà un viaggio negli Stati Uniti? Giovanissima, Giulia sembra avere le idee chiare su quello che vuole fare da grande. Nel frattempo, la sua insegnante Veronica Peparini, durante un’intervista rilasciata a CasaChi, sulla possibilità di vedere Giulia tra i professionisti di Amici, ha detto: “Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile e Sangiovanni/ Vacanze e selfie di famiglia: dopo Amici, la coppia...Sangiovanni "Giulia Stabile mi ha scritto lettere d'amore"/ "Per non farci sentire.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA