Giulia Stabile e Alessio Cavaliere sono fidanzati?/ Le ipotesi dei fan

Giulia Stabile e Alessio Cavaliere, flirt in corso? Cosa pensano i fan

Dopo la fine della storia d’amore con Sangiovanni, secondo i fan, Giulia Stabile avrebbe trovato la felicità con Alessio Cavaliere, ex allievo di Amici 22. Ma perchè il web ha cominciato ad accostare i due giovanissimi ballerini? Tutto parte dall’evento Carla Fracci Mon Amour.

Raffaella Mennoia scrive a Giulia Stabile: "Giorni duri per te"/ "Splendi anche quando vorresti piangere"

Giulia Stabile ha infatti chiesto che Alessio e Samu, ex ballerini di Amici 22, partecipassero all’evento in onore di Carla Fracci. In molti, stanno notando complicità e vicinanza tra i due artisti e questo ha portato a pensare ci possa essere del tenero. Al momento, sembra esserci soltanto una bellissima amicizia tra Giulia e Alessio ma i fan hanno cominciato già a sognare. Che possa nascere davvero qualcosa tra loro?

Fedez e Giulia Stabile, gag social prima di Love Mi 2023/ "Devo tenerla a debita distanza perché..."

La dolce dedica di Raffaella Mennoia per Giulia Stabile

Giulia Stabile sta attraversando un periodo davvero doloroso, a causa della rottura con Sangiovanni. La ballerina è molto apprezzata negli ambienti Mediaset, famiglia di cui ha fatto parte lavorativamente da alcuni anni.

A mandarle una dedica speciale Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne: “So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare. Sono stati giorni duri, ma tu splendi, anche quando vorresti piangere un po’. La danza salva e tu la omaggi con la tua luce. Brilla, ti voglio bene“. In effetti, Giulia Stabile si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social di recente che dimostra il suo malessere: “Vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime.. Periodi in cui non vi sentire abbastanza, sentire di non volere più vincere, periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo…”

Giulia Stabile ex fidanzata Sangiovanni/ È finita: "Ma ottimi rapporti, stupisce la loro maturità nel.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA