Giulia Stabile/ E’ amore con Sangiovanni ma sul palco di Amici 2021…

Giulia Stabile, baci e coccole con Sagiovanni ad Amici 2021

Giulia Stabile continua ad essere protagonista di questo Amici 2021. Sul palco si trasforma e nel pomeridiano del sabato continua ad ottenere il consenso di tutti. Anche nella scuola, con gli amici e con il neo fidanzato va tutto a gonfie vele e anche questa settimana ha avuto modo di concentrarsi anche sul suo Sangiovanni nonostante quello che è successo.

Il giovane è in crisi per via di quello che è successo con Rudy Zerbi, le scaramucce e la maglia sospesa, e in suo soccorso è arrivata proprio la dolce Giulia che ha preparato per lui anche una sorpresa per il suo compleanno. Coccole e baci continuano a tenere compagnia al pubblico nel pomeridiano che ormai li adora e continua a sostenerli, sarà Zerbi a dividerli anche oggi ostacolando Sangiovanni?

Giulia Stabile pronta ad esibirsi sui tacchi?

Giulia Stabile nella scuola di Amici 2021 ha avuto modo di prepararsi anche in vista del pomeridiano di oggi e, in particolare, l’abbiamo vista provare sui tacchi. La sua coach l’ha invitata ad essere sexy mostrandole sinuosi movimenti “stile serpente” e lunghe cavalcate in attesa di ammiccare alla telecamera tra un passo e l’altro. Proprio per questo Giulia ha tirato fuori dal suo armadietto un paio di scarpe rosse con il tacco che ha conquistato il popolo dei social che adesso non vede l’ora di seguirla oggi pomeriggio in questa sensuale coreografia. La domanda di rito rimane: Giulia Stabile ballerà per Sangiovanni o per Sebastian? Lo scopriremo tra qualche ora quando la puntata, che oggi sarà in diretta, andrà in onda.



