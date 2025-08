Giulia Stabile e Holden di Amici stanno insieme? L'indizio arriva direttamente dai social: uno scatto insieme ed una dolce dedica...

Il nome di Giulia Stabile torna ad infiammare il gossip estivo e lo fa affiancandosi ad un’altra “vecchia” stella di Amici: Holden. Dopo la fine della sua storia d’amore con Sangiovanni, nata proprio tra i banchi del talent di Maria De Filippi, sono in tanti a credere che la ballerina abbia una nuova fiamma al suo fianco. Stando alle indiscrezioni della rete, ci sarebbe appunto Holden nel suo cuore, il cantautore romano che ha partecipato ad Amici 23. A lanciare lo scenario amoroso è stata una foto dei due, che sorridono mentre sono l’uno al fianco dell’altro.

Cosa c’è dietro questo scatto tanto discusso? Una semplice amicizia, una cotta estiva o un amore nascente? Domande che ancora non trovano risposta e per le quali bisognerà attendere il trascorrere del tempo. Al momento, ovviamente, si tratta di semplici indiscrezioni e suggestioni di gossip, ma gli indizi non mancano.

Giulia Stabile e Holden stanno insieme? Gli indizi parlano chiaro e i fan sognano una nuova love story

Oltre alla foto insieme e alla dedica (“Ti voglio bene”) che ha fatto sognare i fan, sono tanti i follower che vedrebbero bene Giulia Stabile e Holden. C’è chi, ovviamente, è ancora legato alla love story con Sangiovanni, ma ormai fa parte del passato. Vedremo cosa accadrà nel corso dell’estate, nel frattempo c’è chi tra i fan di Giulia e Holden, spera che la cosa vada in porto.

I diretti interessati, al momento, non commentano né alimentano il gossip. Ma la sensazione è che l’avvicinamento tra i due sia alquanto sospetto. I sorrisi raccontano un’alchimia intrigante e che, forse, potrebbe diventare qualcosa di più importante.