Giulia Stabile, ex allieva di Amici, finisce al centro delle polemiche: accusata dai fan di essersi rifatta. La reazione della ballerina.

Giulia Stabille, ex allieva e vincitrice di Amici, finisce al centro delle polemiche social. La giovane artista dal sorriso contagioso e dall’entusiasmo che ha conquistato il pubblico, è oggi tra le file dei professionisti della scuola di Maria De Filippi. La conduttrice l’ha voluta anche al tavolo dei conduttori di Tu si que vales, ruolo in cui è stata promossa appieno. Negli ultimi anni si è anche prestata a varie sponsorizzazioni ed professionalmente cresciuta da diversi punti di vista.

Stefano Argentino/ La mamma: “Ha sempre manifestato istinti suicidi, bastava una perizia psichiatrica”

Molto attiva sui social, Giulia ha un vasto seguito di fans che la sostengono. Su Instagram condivide momenti del suo lavoro, ma anche alcuni dettagli della sua vita privata. E’ una ragazza spontanea e semplice, oltre che talentuosa, che ha saputo rimanere con i piedi per terra. Eppure nei giorni scorsi è stata presa di mira d’alcuni followers che l’hanno accusata di aver esagerato con i ritocchi estetici.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi e Gianmarco Steri si sono rivisti?/ Lei rompe il silenzio: la verità

“Quanti ritocchi“, “Eri meglio prima”, questi solo alcuni dei commenti critici. E ancora: “Ma la bocca rifatta??? Ma perché, non serviva affatto.” Ovviamente c’è anche chi trova Giula bellissima e naturale e non manca di complimentarsi con lei: “La piccolina sta diventando una grande DONNA bellissima fuori ma principalmente bella dentro una anima pura una perla rara.” Le critiche hanno però suscitato la reazione dell’ex allieva d’Amici che ha risposto a tutti coloro che l’hanno accusata di aver esagerato con i ritocchi.

Stefano Argentino, l'avv: “Andava fatta una perizia”/ Legali Sara Campanella: “E' sempre stato lucido”

Giulia Stabile risponde agli hater: “Smettetela!”

Immediato lo sfogo social di Giulia Stabile contro tutti coloro che hanno notato una cambio eccessivo di alcuni lineamenti del suo viso. La ballerina, che oggi è impegnata in diversi eventi e lavori, ha sottolineato di non essere ricorsa, almeno per ora, alla chirurgia estetica:

“Smettetela. Non mi sono mai rifatta nulla, Sono passati cinque anni dalla mia edizione di Amici, avevo 18 anni appena compiuti, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo.” Ha poi aggiunto: “Ma penso sia abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina. È normale che ci siano tratti leggermente cambiati, anche perché negli anni si cresce e si sviluppa.”

“Sto provando ad accettarmi”, lo sfogo di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha ricordato che quando ha debuttato ad Amici aveva appena 18 anni, oggi ne ha 23 ed più donna. Rispetto a qualche anno fa si guarda in modo diverso e sta lavorando su se stessa per volersi più bene anche fisicamente: “Sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio, cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze ma non ricorrendo alla chirurgia estetica”.

Infine ha ribadito di non essere contraria alla chirurgia estetica, ma per ora non non è una cosa che le interessa, e non crede di averne bisogno, di conseguenza trova i commenti inopportuni: “Sono cose che io non ho mai fatto e ci tenevo a specificarlo dato gli ultimi commenti che sto leggendo”. Giulia avrà convinto i suoi tanti fans?