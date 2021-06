Giulia Stabile e Sangiovanni, chi è il più geloso?/ “Lui fa finta di non esserlo”

Giulia Stabile e Sangiovanni continuano a far sognare i fan. La storia d’amore tra il cantante e la ballerina, nata nella scuola di Amici, è sempre più solida. Nonostante i rispettivi impegni, Giulia e Sangiovanni riescono a ritagliarsi del tempo per stare insieme. Il giovane cantautore, infatti, in occasione del compleanno della sua Giulia, è sceso a Roma trascorrendo con lei del tempo e festeggiando insieme alla sua famiglia. La coppia, inoltre, è stata la protagonista di un divertente siparietto. I due innamorati, davanti alle telecamere di WittyTv, hanno risposto ad alcune domande svelando, ad esempio, chi tra i due è il più geloso. Giulia ha ammesso di essere la più gelosa trovando l’approvazione del fidanzato. La ballerina, però, ha punzecchiato Sangiovanni: “Tu fai finta di non esserlo”, scatenando i commenti dei fans sempre più innamorati del loro rapporto.

Risate, ma anche tenere dichiarazioni d’amore per Giulia Stabile e Sangiovanni che, ad Amici, oltre ad aver trovato il successo, hanno trovato anche un sentimento che cresce sempre di più. Tra i due, Sangiovanni ha ammesso di essere il più litigioso mentre la più simpatica sembrerebbe essere la ballerina. “Devo ammettere che è lei”, ha detto l’autore di Malibù. Poi i rispettivi auguri per il futuro. “Ti auguro di risolvere tutte le tue paure e le tue insicurezze”, ha detto Sangiovanni. Giulia, poi, ha così ricambiato: “Io ti auguro di vivere senza ansie e di stare bene tutti i giorni”. Un amore pulito, giovane e vero quello tra Giulia e Sangiovanni che, tra un impegno e l’altro, si apprestano a vivere la prima estate insieme.

