Giulia Stabile e Sangiovanni/ Madame approva la ballerina: “Bella e intelligente”

Giulia Stabile e Sangiovanni (pseudonimo di Damian Giovanni Pietro) si sono conosciuti e innamorati dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei ha vinto il talent show, la prima ballerina nella storia del programma, lui si è classificato secondo ma è in vetta a tutte le classifiche musicali. Il pubblico di Canale 5 ha seguito con affetto la storia d’amore dei due allievi, anche perché la ballerina non ha mai nascosto di aver dato il suo primo bacio proprio al cantante vicentino. Nelle ultime ore anche Madame (al secolo Francesca Calearo), che è molto amica di Sangiovanni, ha voluto esprimere il suo giudizio sulla giovane coppia. Durante una recente diretta con sui social, Madame ha risposto a qualche curiosità dei fan: “Se ho conosciuto Giulia Stabile? Sì, l’ho conosciuta stasera. Dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente”, ha detto la cantante.

Madame: approva la storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile

Poche ore dopo la finale di Amici 2021, Madame ha difeso Sangiovanni da dalle accuse di essere un talento costruito a tavolino: “Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza Up!”, ha scritto su Twitter. Qualche tempo fa la madre di Sangiovanni aveva parlato sul settimanale “DiPiù” dell’amicizia del figlio con Madame: “Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”. Anche se non ha vinto Amici 2021, il cantante vicentino ha trionfato nella categoria “Canto” e ha fatto incetta di premi, da quello della critica a quello delle radio.

