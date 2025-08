Giulia Stabile e Sangiovanni: reazione fredda al nome dell’ex. Giulia con Cattelan prova a sorridere ma il gelo si taglia col coltello.

Giulia Stabile e Sangiovanni non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Nonostante la chiacchieratissima storia d’amore nata ad Amici di Maria De Filippi, i due si sono poi lasciati nel 2023 lasciando i fan del programma delusi su una relazione che pareva andare a gonfie vele. “So che i nostri fan sono un po’ preoccupati per quello che è successo, ma quello che posso dire è che Sangio rimarrà sempre un grande amore per me, il primo“, aveva detto la ballerina a Grazia.

Sangiovanni, invece, non ha mai parlato della rottura con Giulia Stabile ma dopo Amici si era fermato per preservare la salute mentale viste le pressioni date dal successo. Durante un’intervista aveva confessato di aver bisogno di tornare alla vita di tutti i giorni: “Mi mancavano i miei amici, mi sentivo svuotato e stavo perdendo il contatto con me stesso. Avevo bisogno di tornare alla normalità, di vivere come facevo prima”, ha spiegato, “pur sapendo che non sarebbe stato più possibile. Così mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita, lontano dai social e dal mondo dello spettacolo”.

Il cantante e la ballerina sono stati entrambi ospiti di Supernova, podcast di Alessandro Cattelan, ma (per fortuna) non si sono incontrati. Il conduttore ha confessato a Giulia Stabile che prima di lei aveva intervistato Sangiovanni: “Nella giornata di oggi noi abbiamo registrato altre due puntate, una era con Sangiovanni, il tuo ex fidanzato”, ha detto. Giulia Stabile si è raggelata, e ha subito risposto dicendo: “E va bene, no, io sono tranquilla. Ci sta”. I fan di Amici e della ex coppia hanno subito pensato ad un chiaro segnale che qualcosa tra i due è rimasto in sospeso ma soprattutto che i rapporti non sono più idilliaci come una volta. Se Giulia aveva detto che Sangiovanni avrebbe sempre occupato un posto nel suo cuore, oggi la relazione sembra essersi freddata completamente.