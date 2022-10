Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più innamorati “la persona giusta per me”/ Ma la convivenza ancora no…

Giulia e Sangiovanni dopo il bacio ad Amici sono sempre più innamorati

L’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni va a gonfie vele, la intervista a DipiùTv lo testimonia. I due si sono conosciuti a settembre del 2020 durante la ventesima edizione di ‘Amici’. Un’edizione che hanno vissuto a 360° gradi. Prima il bacio, che per Giulia è stato il suo primo. L’amore che è scoppiato mentre il format di Maria de Filippi li ha condotti fino alla finale. Lui è arrivato secondo, lei ha vinto. Ma a vincere è stato anche il loro amore. Nonostante il successo che li ha travolti la loro relazione non è naufragata e dopo due anni lei lo chiama ‘maritozzo’.

In una recente intervista riportata dal settimanale ‘DipiùTv’ Giulia ha detto: “la persona che ho al mio fianco sembra proprio la persona giusta per me.” E non le interessa neanche la giovane età, l’unione fra i due sembra davvero molto solida. Dello stesso avviso Sangiovanni che ha dichiarato: “Giulia mi fa stare bene, mi vuole molto bene.” Naturalmente esistono le insidie dell’essere dei personaggi pubblici, ma neanche questo può scalfire il loro amore.

Giulia e Sangiovanni, al momento, non pensano alla convivenza

Il lavoro è molto impegnativo per entrambi. Lei adesso è ballerina professionista ad ‘Amici’ e inviata per ‘Tu si que vales’, mentre lui gira per l’Italia e l’Europa e ha da poco presentato il suo ultimo singolo: Fluo. Per questo motivo ancora non possono pensare di andare a vivere assieme. Tra le altre cose, sempre come riporta DipiùTv, lei adora Roma, mentre lui sceglierebbe Milano. “È un po’ difficile andare a vivere insieme – ha affermato Giulia sulle pagine del settimanale – io lavoro a Roma, mentre lui lavora in giro fra Italia ed Europa.” Anche se è esclusa una convivenza, i due, fanno comunque di tutto per vedersi e per mostrare quanto sono legati anche ai loro numerosi followers.

Giusto pochi giorni fa lei ha pubblicato il nuovo singolo di Sangiovanni scrivendo: Il mio maritozzo ha pubblicato una canzone che spacca.” Alcuni utenti hanno pure pensato ad un matrimonio avvenuto in gran segreto; la verità è che quel nomingolo non è altro che un ulteriore testimonianza del loro amore. E c’è anche chi, come Maria De Filippi, sta pensando di riunirli in Tv. Come? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.











