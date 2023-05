Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?/ Il “caso” della troppa distanza

Giulia Stabile e Sangiovanni, i rumors preoccupano i fan: “La crisi sarebbe forte, ma…”

La fonte delle notizie di gossip, quando si tratta di personaggi particolarmente noti in un determinato periodo, sembra quasi inesauribile. Nel vortice di indiscrezioni e rumors sembrano essere finiti due volti piuttosto amati di Amici di Maria De Filippi: Giulia Stabile e Sangiovanni. I due hanno costruito la loro relazione proprio tra i banchi del talent, dando seguito a quel sentimento anche nei mesi ed anni successivi. Una serie di notizie e indiscrezioni stanno mettendo a dura prova i follower della coppia, in forte apprensione per il futuro della relazione.

Stando alle voci che circolano da diversi giorni – come riportato dal portale GossipeTv – sembra davvero che qualcosa tra Giulia Stabile e Sangiovanni si sia incrinato dal punto di vista sentimentale. Nello specifico, viene riportato il parere di Alessandro Rosica – esperto di gossip – che su Instagram ha offerto ulteriori dettagli in merito. “Sarebbe in forte forte crisi… Non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali“. Le parole de “L’investigatore social” lasciano dunque i fan della coppia con il fiato sospeso.

Chiaramente, nel merito dei rumors e retroscena sulla possibile rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni, è giusto lasciare il beneficio del dubbio fino a prova contraria. I diretti interessati hanno evitato in tutti i modi – almeno a quanto risulta – di offrire la propria opinione sul tema, senza smentite e senza conferme. Sta di fatto che, osservando le ipotetiche “tracce” social, sono diversi mesi che la ballerina e il cantante risultano separati; scarseggiano le foto che li ritraggono insieme ed è forse per questo che le voci sulla rottura che si sono fatte ancora più insistenti e fitte.

La distanza tra Giulia Stabile e Sangiovanni non sarebbe solo “social”; i due trascorrerebbero sempre meno tempo insieme anche per questioni logistiche. Il cantante lavora principalmente a Milano mentre la ballerina – nel cast di professionisti ad Amici di Maria De Filippi – si trova chiaramente a Roma. Tra l’altro, l’impegno nella Capitale sarà presto “doppiato” dal Tu si que vales dove avrà nuovamente un ruolo fisso. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se davvero la storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni sia realmente giunta al capolinea.











