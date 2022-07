Giulia Stabile e Sangiovanni sull’orlo di una crisi d’amore?/ “Sempre questo peso…”

Amici 20, Giulia Stabile torna a raccontarsi: come sono i rapporti con Maria De Filippi?

E’ la prima ballerina donna nella storia di Amici di Maria De Filippi ad essersi aggiudicata la vittoria finale del talent, e dopo il trionfo ad Amici 20 -dove ha battuto in finalissima il fidanzato cantante Sangiovanni, gli impegni professionali per lei non sono mai finiti, e non solo nel mondo della danza. Si tratta di Giulia Stabile, che, tra gli altri impegni, si è impegnata per il doppiaggio di Giving Back Generation, la serie prodotta da TaTaTu dedicata al mese della sensibilizzazione sulla salute mentale, ed è riuscita a farsi confermare tra i conduttori di Tu si que vales.

Insomma, può dirsi un periodo prolifico per la ballerina di Amici 20, che, complice il suo incredibile successo, è stata raggiunta da Tpi che l’ha intervistata. Per l’occasione l’ex Amici 20 non ha lesinato dichiarazioni sul conto di Maria De Filippi, nel cui rinnovato talent Amici 21, Giulia ha coperto il ruolo di ballerina professionista: “Maria è una persona stupenda, una donna favolosa. È molto sensibile e molto empatica. Puoi anche non proferire parola che lei ti capisce. È una persona veramente speciale. Se ne sono accorte tutte le persone che l’hanno conosciuta. Lo conferma il fatto che sia così tanto amata dal pubblico. Tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla di persona dicono che grazie a lei hanno addirittura conosciuto qualcosa di più di loro stesse. La adoriamo tutti quanti.”.

Nell’intervista, poi, non mancano neanche le parole per Sangiovanni, che Giulia Stabile considera l’amore della sua vita, nonostante la sua giovane età -20 anni- tanto che lei non escluderebbe di crearsi una famiglia con lui in futuro. “È vero sono giovanissima ma la voglio una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia. Magari non subito, certo. È vero, ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore -fa sapere la ballerina di Amici 20-. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Anche se tanti mi dicono: ‘È il primo fidanzato, è troppo presto, eccetera’”.

Da qui, la replica a chi considera la sua storia con Sangiovanni un amore di gioventù e di passaggio: “Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’.”. Nonostante la giovane età, Giulia crede molto nell’amore e nel matrimonio: “In realtà credo nell’immagine più fiabesca del matrimonio. Non tanto l’aspetto formale. Mi piace immaginare il giorno in cui, forse, arriverà il momento della proposta o il giorno del matrimonio in cui ci sono tutti i parenti che si commuovono, me compresa. È un momento che tante persone vorrebbero vivere perché ti catapulta in una sorta di favola.”.

Spesso, in rete, tra gli internauti c’è chi la direbbe in crisi con Sangiovanni per il semplice fatto che i due non appaiono insieme e non condividono alcun post di coppia, sui social, e Giulia è ormai stufa di leggere dicerie sul suo conto: “Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social, ad esempio, ma è come se ci fosse sempre questo peso: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati. Sui social sono io quella che pubblica più foto insieme. Lui utilizza il suo profilo social più per lavoro: posta foto e video di concerti o sponsorizzazioni. Certo, ogni tanto anche lui posta qualcosa di più personale. Ma il fatto che lui posti meno foto nostre insieme rispetto a me non significa che non mi ama o che mi ama di meno”.











