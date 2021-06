Giulia Stabile e Sangiovanni/ Vacanze e selfie di famiglia: dopo Amici, la coppia…

Giulia Stabile e Sangiovanni continuano ad essere inseparabili. Conclusa l’avventura nella scuola di Amici 2021 che ha cambiato per sempre le loro vite, la ballerina e il giovane cantautore non solo stanno ancora insieme, ma sono sempre più innamorati e felici. Pur avendo molti impegni per sponsorizzare il suo album, Sangiovanni riesce sempre a trovare il tempo per stare con la fidanzata. Dopo aver denunciato l’aggressione verbale subita a causa dell’abbigliamento color fucsia, il giovane artista si è concesso una domenica di totale relax in compagnia della famiglia e di Giulia Stabile. I due ex allievi di Amici hanno trascorso il giorno di festa in Veneto insieme al fratello e alla sorella di lui e i loro rispettivi partner. Una serena e tranquilla giornata in piscina per Giulia e Sangiovanni che hanno cominciato a vivere il rapporto anche in famiglia come documenta il selfie con tutti i parenti.

Fedez sfida Sangiovanni con Chiara Ferragni/ “Mille dietro Malibu: ho carta segreta…”

Giulia Stabile e Sangiovanni, presentazioni in famiglia

Giulia Stabile e Sangiovanni hanno già superato le presentazioni in famiglia. La ballerina, infatti, sorridente e al settimo cielo, appare nella foto di famiglia pubblicata su Instagram dal fratello di Sangiovanni. In piscina, abbracciati, la coppia nata nella scuola di Amici, sorride accanto al fratello e alla sorella del cantante che, a loro volta, sono con i rispettivi partner. Tutto, dunque, procede a gonfie vele tra Giulia e Sangiovanni che, nonostante i numerosi e reciproci impegni, stanno trovando il modo per coltivare il loro amore. La coppia riuscirà a regalarsi anche una priva vacanza solitaria? In attesa di scoprirlo, i fans sognano nel vederli così uniti e innamorati.

Sangiovanni insultato perchè vestito di fucsia/ “Un tipo mi fa 'Ma non ti vergogni?'”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Damian (@abe_dam)

LEGGI ANCHE:

Sangiovanni "Giulia Stabile mi ha scritto lettere d'amore"/ "Per non farci sentire.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA