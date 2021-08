Giulia Stabile, esibizione durante live di Sangiovanni/ Video “è stato emozionante…”

Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più uniti, questa volta anche sullo stesso palcoscenico. I due giovane talenti rispettivamente della danza e del canto, dopo essersi conosciuti nella Scuola di Amici di Maria De Filippi ed aver vinto – la prima l’edizione numero 20, il secondo il premio della sua categoria – continuano ad incantare anche a telecamere spente. Il loro è un rapporto pulito, basato su un affetto sincero e condito da tanta arte, come dimostrato anche dall’ultime importante esibizione di Giulia che per lei ha significato tantissimo.

Il loro viaggio in giro per l’Italia continua e con esso anche l’amore che li unisce dal momento in cui le loro anime si sono fuse durante la loro partecipazione ad Amici. Giulia Stabile, in particolare, nelle passate ore ha avuto l’onore ed il piacere di prendere parte di una data del tour del fidanzato Sangiovanni, ufficialmente partito. Un modo per supportare il ragazzo dopo il successo collezionato con il suo primo album di inediti che gli sta ora permettendo di incontrare i fan in giro per le principali città d’Italia.

GIULIA STABILE EMOZIONATA PER L’OPPORTUNITÀ AVUTA DA SANGIOVANNI

In una delle ultime sere, Sangiovanni si è esibito durante il Radio Italia Live in Sardegna, ed ha deciso di portare con sé anche la sua Giulia Stabile. Durante l’evento la ballerina si è esibita sulle note di “Tutta la notte”. La giovane ha poi condiviso il momento emozionante sul suo profilo Instagram ed ha voluto dedicare a Sangiovanni alcune frasi ringraziandolo dell’opportunità che le ha dato. “’Tutta la notte’ una delle mie preferite, grazie Sangiovanni per avermi fatto salire sul palco della tua prima vera live. E’ stato emozionante risentirti cantare così dal vivo e ancora più emozionante aver fatto parte di questo tuo momento”, ha scritto nella descrizione al video.

Mentre Sangiovanni prosegue nei suoi impegni musicali, Giulia si divide tra gli impegni a Tu si que vales ed alcuni nuovi progetti che la vedranno protagonista accanto a Maria De Filippi ma anche alla maestra di danza Alessandra Celentano. Una carriera tutta in divenire ma che procede di pari passo all’amore per il cantante.

