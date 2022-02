Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni/ La dedica della ballerina per Sanremo 2022

Giulia Stabile indivisibile dal suo amato Sangiovanni

I telespettatori di “Amici” hanno avuto la possibilità di seguire passo dopo passo la storia d’amore nata tra Giulia Stabile e Sangiovanni, che sono riusciti a costruire un rapporto senza alcuna ostentazione e tipico di quello di altri tempi. Ritrovarsi uno contro l’altro a giocarsi la vittoria del talent show ha confermato ulteriormente quanto il loro legame fosse “pulito” e senza alcuna invidia reciproca. Ora che lui ha deciso di mettersi alla prova in una vetrina importante come quella del Festival di Sanremo lei ha preferito restare in disparte, ma non manca ovviamente di supportarlo anche se a distanza.

La canzone con cui il cantante ha scelto di gareggiare nella kermesse canora, “Farfalle“, ha per lui un grande significato. Da ragazzino, infatti, lui ha conosciuto il bullismo e ne parla indirettamente anche nel brano: “Non credevo nemmeno di poter fare musica, cercavo un modo per comunicare e farmi capire – ha detto in conferenza stampa -. La mia canzone parla di un momento in cui ero vittima di tanti dispiaceri e mi sono sentito oppresso. La canzone parla di ritrovare questo ossigeno attraverso le cose che ti fanno stare bene come l’amore. Sul palco sarà una sfida buttare tutto quello che ho di tossico addosso e accumulato in questo tempo, in modo da prendermi una boccata d’aria”.

La dedica di Giulia Stabile a Sangiovanni

Pur non essendo insieme a Sanremo, Giulia non manca mai di sostenere il suo fidanzato, come ha fatto sapere lui stesso ai giornalisti presenti in sala stampa: “Giulia mi ha detto di dimostrare quello che sono e divertirmi“.

La ballerina vincitrice dell’ultima edizione di “Amici“ ha voluto confermare ai suoi follower sui social quanto stia tifando per il suo amato da casa. E lo ha fatto pubblicando una Instagram Story realizzata mentre lui si stava esibendo all’Ariston. Il messaggio a corredo è stato davvero esplicito: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”.

Una dedica è arrivata anche dallo stesso cantante, che si è presentato sul palco con una collanina con le lettere che compongono il nome di Giulia, già vista anche a Sanremo Giovani.



