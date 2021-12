Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni/ Lui: “E’ molto più di questo”

Giulia Stabile e Sangiovanni sono innamorati come il primo giorno. I due si sono conosciuti ad Amici in un periodo non semplice, quello che ancora stiamo vivendo, della pandemia globale. Malgrado le problematiche, la coppia non ha potuto fare a meno di avvicinarsi e di diventare una cosa sola. Usciti da Amici, Sangiovanni e Giulia hanno proseguito il loro percorso sentimentale, nonostante le difficoltà legate ad una inaspettata popolarità, che li ha portati al centro delle notizie di gossip a loro malgrado.

Per questo motivo, di recente, il cantante si è sentito in dovere di fare alcune precisazioni sulla sua storia con Giulia. Il ragazzo ha chiaramente chiesto ai suoi follower di lasciar perdere il chiacchiericcio mediatico legato al gossip, ma di concentrarsi sul talento della sua fidanzata. “Giulia non è la mia fidanzata, in primis è un’artista, così come lo sono io”, le sue parole affidate ad alcune storie su Instagram.

Giulia Stabile e Sangiovanni, una storia lontani dai riflettori

I giovani artisti hanno deciso di viversi anche lontani dalle telecamere di Amici, ma si sono accorti che non è semplice proteggere il loro rapporto da occhi indiscreti. Sulla loro situazione sentimentale, oltretutto, si sono rincorse voci discordanti alle quali, proprio la Stabile, pochi giorni fa ha risposto con una splendida dedica a Sangiovanni, fugando ogni perplessità. “Vi auguro un giorno di trovare una persona che vi faccia sentire come Sangio fa sentire me”, le dolcissime parole di Giulia in una storia Instagram. I due, quindi, stanno continuano a viversi con grande entusiasmo e la loro storia sembra davvero in procinto di spiccare il volo.

