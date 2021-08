Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ “Il nostro legame è speciale”

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni. Prosegue a gonfie vere l’amore nato tra i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi tra la ballerina vincitrice dell’ultima edizione e il cantante della hit “Malibu”. A confermarlo a gran voce è proprio il giovanissimo cantautore che ha dichiarato: “le cose con Giulia vanno bene. Lei è sempre super speciale e anche il nostro legame”. Nonostante i mille impegni di lavoro e la distanza, la coppia sta bene e continuano a vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

Tantissimi gli impegni per lei, ma anche per il cantante che nelle ultime settimane si è diviso tra la Svizzera e l’Italia. “Non sempre si ha il tempo di stare insieme” ha rivelato Sangiovanni, che ha poi precisato “ci vogliamo bene come sempre”. Un sentimento bello nato quasi per caso tra i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi che la giovane coppia si sta vivendo anche al di fuori del programma. “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio piú. Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più” – ha detto il cantante di Malibu.

Giulia Stabile nelle ultime settimane ha fatto parlare di sè non solo per la storia d’amore con Sangiovanni, ma anche per la sua presa di posizione contro il bullismo. La ballerina vincitrice di Amici 20, infatti, durante alcune interviste ha rivelato di essere stata vittima di bullismo e per questo motivo oggi che è un personaggio popolare vuole metterci la faccia per aiutare le tantissime persone che quotidianamente vengono attaccate.

Tra le tante iniziative, Giulia ha deciso di postare un messaggio su We School contro il bullismo: “ma non vedi che non piaci a nessuno?’, ‘Ti ha vestita la mamma?’, ‘Non ce la puoi fare’, ‘Prima di ridere sistemati i denti'”. Non solo, la ballerina ha aggiunto: “hello diario, oggi è andata meglio, finalmente sto cominciando ad apprezzarmi. Devo smetterla di dare alle loro parole tutta questa importanza, sto iniziando a capire che sono diversa, forse anche strana, ma perché sono unica”.

