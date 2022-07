Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ “Il sentimento è nato ad Amici, poi…”

Giulia Stabile e Sangiovanni: l’amore nato ad Amici

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra i due protagonisti di Amici di Maria De Filippi che, proprio nella scuola più seguita del piccolo schermo, si sono conosciuti ed innamorati. Proprio la ballerina, vincitrice di Amici 21, ha raccontato: “io avevo una letterina da tutto il giorno che volevo consegnare a Sangiovanni, ma mi vergognavo delle telecamere. Siamo andati nel lettino e gliel’ho letta, ma alla fine si è sentito comunque tutto”. Sin dall’inizio tra i due è scattata una fortissima complicità nonostante le difficoltà vissute, visto che entrambi dovevano anche pensare alla propria avventura televisiva.

“Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo”, ha detto Sangiovanni dopo la fine di Amici chiedendo alla stampa rispetto e privacy per la loro relazione.

Sangiovanni: “io e Giulia Stabile abbiamo deciso di esporci meno sui social”

Nessuna crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la vincitrice di Amici e il secondo classificato che fanno coppia fissa da più di un anno. Recentemente i due sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano a bordo di un monopattino confermando che la loro storia non è affatto in crisi. Alcuni mesi fa sui social il cantante di “Farfalle” era intervenuto per chiedere rispetto e privacy per la loro vita privata visto che la coppia è stata presa di mira dal gossip. “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni” – le parole del cantante in un lungo sfogo pubblicato sui social.

Poi l’appello alla stampa del gossip di Sangiovanni: “io e Giulia abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole”.











