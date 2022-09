Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ Lei: “vorrei avere una famiglia con lui”

Giulia Stabile e l’amore per Sangiovanni

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni. Il primo incontro nel programma “Amici di Maria De Filippi” fino al grande amore. Proprio così, i due sono inseparabili nonostante il grande successo e la popolarità li abbiano spesso portati al centro del mondo del gossip e dell’attenzione dei fan. Giulia e Sangiovanni hanno dimostrato di volare alto e di preservare il loro amore e sentimento. Proprio la ballerina, vincitrice di Amici, intervistata da TPI ha parlato del fidanzato rivelando: “ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore, ma non conta soltanto l’età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai vicino e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. L’ho conosciuto ad un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’”.

Tutto è nato nella scuola più amata e spiata d’Italia: quella di Amici di Maria De Filippi. “Io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo” ha raccontato proprio il giovane cantautore di Malibu.

Giulia Stabile: non solo Sangiovanni. Ecco i progetti futuri

Eppure nella vita di Giulia Stabile non esiste solo l’amore per Sangiovanni, visto che è molto concentrata anche sulla sua carriera di ballerina e conduttrice. Nel giro di circa due anni, infatti, dopo la vittoria ad Amici, Giulia si è conquistato un suo spazio nel mondo della televisione diventando dapprima ballerina professionista di Amici e poi co-conduttrice di Tu si que vales. Ma le sorprese non sono finite qui, visto che la ballerina di Amici ha annunciato sui social di essere stata scelta da Roberto Bolle per l’evento On Dance – Accendiamo la danza in programma al Castello Sforzesco di Milano.

“E’ arrivato il momento di dirvi una cosa: qualche mese fa mi ha scritto in privato una persona e questa persona è Roberto Bolle. Nel momento in cui mi ha scritto sono schizzata in aria, anche perché è stato veramente carinissimo. Mi ha invitata anche a vedere il suo spettacolo a teatro, che è stato stupendo e non solo! Mi ha anche invitata a ballare il 5 settembre a Milano al Castello Sforzesco” – ha detto Giulia visibilmente emozionata!.











