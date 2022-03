Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ “Vogliamo vivere come una coppia normale”

Giulia Stabile è la fidanzata di Sangiovanni: dall’incontro tra i banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi all’amore vissuto lontano dal gossip. Tutto è nato proprio nella scuola più seguita del piccolo schermo dove si sono anche contesi la vittoria finale. Proprio il cantante di Farfalle parlando della storia con la ballerina vincitrice di Amici ha detto: “io e Giulia abbiamo vissuto dentro a quel programma e a quel contesto insieme, vicini, perché abbiamo iniziato a provare un sentimento. Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo”.

Il cantante però ci tiene a tenere separata la vita privata da quella lavorativa visto l’enorme interesse da parte dei fan e del gossip. “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Quindi io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni” – ha detto il cantante che mesi fa sui social ha avuto un vero e proprio sfogo chiedendo rispetto per la sua storia e vita privata.

Giulia Stabile e Sangiovanni: “la privacy è una cosa bellissima”

Sangiovanni e Giulia Stabile sono più innamorai che mai per la gioia dei tantissimi fan. Eppure l’attenzione mediatica rivolta verso la loro relazione ha spinto il giovanissimo cantautore a chiedere rispetto verso la loro privacy. “Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica e alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo caz** di gossip infinito” – ha detto in uno sfogo il cantante precisando – “è vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali, siamo umani e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”.

Per questo motivo Sangiovanni ha richiesto di poter spegnere i riflettori sulla loro storia d’amore: “abbiamo deciso di esporci meno sui social e abbiamo scoperto che la privacy è una cosa bellissima, perché possiamo vivere come una coppia normale, con le nostre dinamiche. Il fatto però di essere meno esposti crea in alcune persone una curiosità, a volte morbosa. Ci monitorano, ci cercano, osservano quello che facciamo anche nelle piccole cose per capire che cosa accade tra noi. Questo non è piacevole”.











