Grave lutto per Giulia Stabile. Il suo amato cagnolino, Gas, è venuto a mancare. Poco fa, la ballerina di Amici ha condiviso su Instagram una lunga dedica al suo “fratello a quattro zampe“, accompagnata da una serie di foto e video che ripercorrono la loro vita insieme, dall’infanzia fino all’età adulta. “Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma avrei voluto che non arrivasse mai, perché è triste che chi riempie la tua vita di amore puro e incondizionato debba andarsene così presto. Sei sempre stato lì. Nei momenti belli, in quelli difficili, e mi bastava la tua presenza per farmi sentire a casa. Sei stato il mio conforto silenzioso e il mio rifugio”, con queste parole Giulia ha iniziato il suo messaggio d’addio.

Dopodiché, la conduttrice di Tu Si Que Vales ha ricordato alcuni dei momenti più felici con l’animale, dalle giornate passate a giocare a casa della nonna fino ad un’infanzia passata insieme ad aspettare il padre, Carlo, mentre tornava casa da lavoro. Gaston, soprannominato Gas, era un barboncino bianco arrivato nella ‘famiglia Stabile’ quando Giulia aveva solamente 6 anni. La ballerina, oggi 22enne, ha quindi passato praticamente tutta la sua vita in compagnia del cagnolino, considerandolo un vero e proprio fratello.

Giulia Stabile, il messaggio d’addio per il cane Gas: cos’ha scritto la ballerina di Amici

“Abbiamo condiviso una vita intera. Hai reso la nostra casa più piena, più viva, più felice. Sei stato famiglia in ogni senso possibile. Ora la casa è più silenziosa, e il vuoto è grande, ma voglio pensarti libero e senza fatica. Voglio ricordare tutto quello che mi hai insegnato senza nemmeno saperlo: l’amore puro. Chi ha avuto un cane sa che non sono “solo animali”, ma pezzi di cuore che ci accompagnano per un tratto di strada, lasciandoci per sempre qualcosa di loro. E tu nel mio cuore, ci resterai per sempre”, ha poi concluso l’ex allieva di Amici.

Il post di Giulia Stabile ha commosso i suoi fan, e non solo. Molti dei colleghi e amici della ballerina hanno lasciato un messaggio d’affetto per la giovane italo-catalana, tra cui Alessio Di Ponzio, Chiara Porchiarello, Serena Carrella e altri. Anche i genitori di Giulia, sui rispettivi profili social, hanno salutato l’amato cagnolino, sottolineando come sia stato ben 16 anni una parte fondamentale della loro famiglia. Com’è noto, Maria De Filippi è una grande amante dei cani e chissà se, anche lei, avrà mandato un pensiero affettuoso a Giulia Stabile.