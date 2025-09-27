Giulia Stabile ha un nuovo fidanzato? La giovane, protagonista di Amici prima da concorrente e ora come professionista, ha un compagno?

Protagonista di Amici nel 2020 come concorrente, fino ad arrivare alla vittoria finale del programma nel successivo maggio 2021, Giulia Stabile da quel momento ha fatto molta strada, professionalmente e non. La splendida ballerina, che ha vinto quell’edizione di Amici nella sua categoria, si è poi formata ulteriormente con scuole e stage, per poi tornare nel programma che l’ha lanciata nel mondo del lavoro e della danza. Durante quell’esperienza, Giulia Stabile aveva avuto modo di conoscere Sangiovanni, con il quale ha avuto una relazione durata un paio di anni.

Maria Giovanna Elmi, chi è il marito Gabriele Massarutto/ "Il nostro primo incontro sembrava un sogno"

I due, insieme, hanno fatto sognare i fan, che forse ancora sperano in un ritorno di fiamma. Nonostante l’amore, i due si sono conosciuti da giovanissimi, così più avanti ognuno ha deciso di prendere la sua strada nel mondo della musica, della danza e nella vita in generale. Oggi Giulia Stabile ha un nuovo fidanzato? L’artista, molto riservata dopo la fine della storia con Sangiovanni, non parla volentieri della sua vita privata. Come ogni personaggio famoso, però, anche lei è spesso oggetto dei gossip.

Malattia Benedicta Boccoli, la rivelazione/ "Non so se sarei stata cosi forte con meno speranze"

Giulia Stabile ha un nuovo fidanzato? Accostata a diversi volti famosi

Negli anni, dopo la rottura con Sangiovanni, Giulia Stabile è stata più volte accostata ad altri uomini. La ballerina è stata accostata, a maggio di quest’anno, all’ex concorrente di Amici Matthew. Con questo, Giulia era stata vista al concerto di Alex Wyse e questa vicinanza aveva fatto pensare ad una conoscenza approfondita tra i due, mai confermata.

Quello su Matthew non è l’unico rumor che riguarda la ballerina, il cui nome è stato accostato anche a quello di Mattia Tuzzolino, con il quale si è mostrata insieme sui social. Mattia, coreografo e ballerino di origine palermitana, è dunque un collega con il quale la giovane danzatrice si è trovata a collaborare. Tutto qui o c’è qualcosa in più? Chissà!

Gaia Gigli, chi è presunta nuova fidanzata di Raimondo Todaro?/ Ex coach Amici smentisce flirt: "Mai visti"