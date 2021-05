Giulia Stabile/ “Ho vinto Amici perché tante persone si sono rispecchiate in me”

Giulia Stabile è la prima ballerina ad aver vinto Amici di Maria De Filippi, prima di lei erano riusciti nell’impresa solo cinque ballerini maschi: Leon Cino, Ivan D’Andrea, Denny Lodi, Giuseppe Giofrè e Andreas Muller. È stato proprio quest’ultimo, vincitore nel 2017, a consigliarle dopo averla vista ballare di provare il provino del talent di Canale 5. Al secondo tentativo è riuscita a entrare nella scuola più famosa della tv. Per anni Giulia è stata vittima delle cattiverie delle coetanee che la insultavano per i suoi denti grandi e il suo carattere diverso dagli altri. “Anche nella scuola all’inizio mi sentivo fuori luogo. Mi vedevo brutta, troppo bambina”, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni. Ad Amici, attraverso la danza e con l’aiuto di Veronica Peparini ha affrontato tutti quei problemi causati dal bullismo che la bloccavano: “Penso di aver vinto perché tante persone si sono rispecchiate in me, nella mia storia”, ha aggiunto.

SANGIOVANNI E GIULIA STABILE, NESSUNA CRISI/ Lei: "È stato il mio primo bacio"

Giulia Stabile: “Io balle e basta. Voglio andare all’estero a studiare”

Giulia Stabile balla da quando ha 3 anni, anche se “non avevo le caratteristiche della ballerina tradizionale. Avevo i piedi brutti, non ero abbastanza flessibile, avevo pessima memoria… sembravo negata”. Ma con lo studio costante – “Io ballo e basta” – e la sua forza di volontà è riuscire a superare i suoi difetti. Nella scuola, infatti anche la severa Alessandra Celentano non ha mai avuto da ridere su di lei: “Credo che abbia visto in me lo sforzo e quel sacrificio nel migliorarmi”. Nella scuola di Amici 2021, Giulia ha anche trovato l’amore: “Sangiovanni è il primo ragazzo che ho baciato. È un ragazzo stupendo. Lui mi dice che con me ritrova il suo spirito bambino, che riesce a sentirsi libero da tanti pesi che la vita gli a messo addosso”. Dopo la vittoria all’estero Giulia vorrebbe andare all’estero a studiare, molto probabilmente a Los Angeles, dove ci sono tutte le scuole che segue su YouTube. Con il montepremi di 187 mila euro, la ballerina comprerà una lavastoviglie alla mamma e potrà pagarsi gli studi da sola!

LEGGI ANCHE:

GIULIA STABILE "IO BULLIZZATA PER DENTI STORTI E SORRISO"/ Dopo Amici tanti sms...GIULIA STABILE, AMICI 2021/ "Dopo la vittoria sono andata nella mia scuola e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA