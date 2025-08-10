Giulia Stabile, l'ex stella di Amici "accusata" di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: ecco com'è cambiata dopo l'esperienza da Maria De Filippi

Giulia Stabile, il cambiamento dopo Amici insospettisce i fan: ha fatto ricorso alla chirurgia estetica?

Giulia Stabile non ci sta e nega con forza di essersi rifatta o di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per modificare il suo aspetto fisico. Eppure sono in tanti a notare dei cambiamenti sospetti nel suo corpo, rispetto all’avventura di Amici di qualche anno fa. Proprio per questo motivo, l’ex concorrente ritiene normale che il suo aspetto non sia quello di qualche anno fa, perché “si cambia e si cresce”. Dunque la ballerina affida ai propri canali social la smentita sulle voci, sempre più insistenti, riguardanti i presunti ritocchini estetici.

Giulia Stabile e Sangiovanni, scontro imbarazzante da Cattelan/ Lite sfiorata? La reazione della ballerina

“Non mi sono mai rifatta niente, dovete smetterla. Da Amici sono trascorsi cinque anni, io sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni”, ha sbottato Giulia Stabile, nella speranza di chiarire una volta per tutte i dubbi dei follower.

Giulia Stabile, lo sfogo social dopo le accuse sui presunti ritocchini: “Nulla contro chi lo fa ma…”

“Penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina, nulla contro, ma non ho mai fatto niente”, ha tuonato ancora Giulia Stabile su Instagram. Dunque, ci sarebbe solo la “crescita” dietro lo “sviluppo” che ha insospettito molti utenti.

Giulia Stabile: "Maria De Filippi? Non le chiedo consigli come fanno altri ex di Amici"/ Ecco perché

Nessuna punturina o ritocco, solo la gioia e la consapevolezza di una sensualità ritrovata per una ragazza che oggi, finalmente, riconosce di aver vinto parecchie insicurezze rispetto al passato. “Sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze. Ma non ricorrendo alla chirurgia estetica”, ha ribadito la brillante ballerina.