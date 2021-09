Giulia Stabile/ Incanta a Tu sì Que vales 2021 e la dedica di Sangiovanni

Giulia Stabile è la grande novità della nuova edizione di Tu sì que vales. Nella prima puntata dell’edizione 2021, la ballerina che, dopo aver vinto Amici non si è più fermato, ha incantato la giuria, ma anche il pubblico improvissando su una musica che non conosceva. Dopo l’esibione di un concorrente, Giulia ha accettato una sfida che, inizialmente sembrava impossibile, sfoggiando nuovamente il suo talento anche in uno stile che non le appartiene. Per la Stabile è un momento decisamente magico. Giulia, infatti, è tornata nella scuola di Amici come professionista e, soprattutto, continua a vivere la sua storia d’amore con Sangiovanni.

Giulia Stabile, crisi con Sangiovanni?/ Lei: "Sui social rapporto tossico" e...

La coppia continua ad essere felice e innamorata vivendo l’amore nato nella scuola di Amici e che cresce giorno dopo giorno lontano dai social. Da qualche tempo, infatti, Giulia e Sangiovanni non condividono più nulla del loro rapporto di coppia preferendo proteggere il sentimento da rumors e indiscrezioni.

La dedica di Sangiovanni a Giulia Stabile

Sangiovanni, pur volendo vivere la sua storia d’amore con Sangiovanni lontano dai social, ospite della seconda puntata di Amici 2021, in onda domenica 26 settembre e registrata nelle scorse ore, come fanno sapere le anticipazioni ai Amici Nwws, si è lasciato andare ad una dedica nei confronti della fidanzata cantando per lei il nuovo singolo. Non è la prima volta che il giovane artista si lascia andare a dichiarazioni d’amore musicali nei confronti di Giulia.

Anche durante il serale di Amici che li ha visto entrambi in finale sfidarsi per la vittoria, Sangiovanni si è spesso esibito dedicando le parole delle sue canzoni a Giulia Stabile. Quello tra la ballerina e il cantante, dunque, è un amore giovane e fresco che piace sempre di più e che sta conquistando i fan i quali, tuttavia, vorrebbero vederli insieme anche sui social.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA