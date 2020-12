Giulia Stabile/ Innamorata di Sangiovanni? Balla con Sebastian e.. (Amici 20)

Giulia Stabile è ormai diventata la mascotte della casona di Amici 20. La ballerina sorride, lavora sodo, si applica in casa e questo le permette di rimanere lontana dalle “nomination” dei compagni per la sfida in cui finisce chi non si dà da fare in casa. Ma le cose per lei stanno cambiando di giorno in giorno e con il suo sorriso e la sua voglia di fare, Giulia sta conquistando davvero tutti ad Amici 20 e non solo il pubblico a casa ma anche i suoi compagni. Il primo a farsi avanti con lei è stato Esa, poi rifiutato dalla ballerina ma comunque suo amico, il secondo è Sangiovanni. Il cantante però non ha subito lo stesso destino del primo visto che in questi giorni i due si sono avvicinati molti tra coccole, sorrisi e abbracci fino a quando la stessa cantante non ha ammesso di ‘sentire le bollicine nello stomaco’ quando è con lui. Cosa ne sarà di loro? Saranno la seconda coppia nata in questo primo mese nella casona del programma?

Giulia Stabile perde la testa per Sangiovanni e balla con Sebastian..

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 20, però, rivelano che forse Maria de Filippi non è molto al passo con i tempi e che quindi chiamerà di nuovo Giulia al centro dello studio per via di Sebastian e, addirittura, la farà mettere al centro per permettere al ballerino, in versione torero, di ballare per lei e intorno a lei. Questo cancellerà Sangiovanni dalla sua testa e dal suo stomaco? Le stesse anticipazioni rivelano anche che la ballerina tornerà ad esibirsi davanti ai professori conquistando tutti, anche un ottimo voto della sua insegnante, Veronica Peparini. Sembra che la ballerina sappia bene come comportarsi sia sul palco che fuori, come andrà avanti questo suo percorso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA