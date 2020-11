Giulia Stabile innamorata di Sebastian Melo/ “Speriamo che si lasci..” (Amici 2020)

Giulia Stabile è la giovane ballerina che ha conquistato tutti ad Amici 2020. Il suo sorriso, la sua aria innocente e pulita e la sua bravura, le hanno permesso di avere un posto ad Amici 2020 grazie alla preferenza di Veronica Peparini. Questo momento positivo, però, non riguarda solo la sua carriera e la sua voglia di ballare ma anche la sua vita privata visto che da quando è entrata nella scuola ha avuto modo di essere notata da qualche ragazzo tra i compagni. A quanto pare, però, il suo interesse va in una sola direzione ovvero quella di Sebastian Melo, ex ragazzo di Amici e adesso professionista del corpo di ballo. La ballerina ha rivelato il suo interesse già nei giorni scorsi anche nel corso del pomeridiano di sabato pomeriggio e anche nella puntata di ieri ha fatto lo stesso guardando e riguardando i video di Sebastian durante la puntata di sabato dicendosi convinta che in alcuni momenti la guardi.

Giulia Stabile innamorata di Sebastian Melo ad Amici 2020

Giulia Stabile ha controllato anche i profili di Sebastian Mello e ha notato che è fidanzato: “Amo fallo lasciare ti prego, sto aspettando che mi lasci… Gli ho messo pure due like tattici, dici che ho qualche possibilità?”. Giulia continua a coltivare questo interesse nonostante il fatto che Sebastian sia fidanzato o almeno così sembra anche se da un po’ ormai non vediamo foto in compagnia con la sua storica fidanzata, la bella Greta Mirabelli. E’ ancora lei la bella ballerina che è rimasta al fianco di Sebastian oppure Giulia preso avrà la sua occasione? Nel frattempo, è Esa che ieri ha rivelato i suoi sentimenti all’amica che, per il momento, non vuole rovinare quello che c’è tra loro…



