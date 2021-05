Giulia Stabile “Io bullizzata per denti storti e mio sorriso”/ “Non mi piaccio ma..”

Chi conosce Giulia Stabile e chi ha apprezzato il suo sorriso ad Amici 2021 sa bene che dietro quel dolce visino e pulito c’è tanto dolore. Lei adesso che è amata e cercata dalla tv e sui social, qualche anno fa ha dovuto fare i conti con chi la offendeva, la prendeva in giro per il suo aspetto e la emarginava per via del suo sorriso spesso ritenuto sopra le righe ma anche per il suo essere un po’ mingherlina e per i suoi denti storti. Queste sono cose che chi ha seguito Amici sa bene perché proprio nelle sue prime prove in saletta per il pomeridiano di Amici, la ballerina ha fatto venire tutto a galla per riuscire a vincere questi suoi timori e andare avanti. Giulia si è trovata davanti alle telecamere e agli specchi delle sale prove e a quel punto le è stato chiesto si ballare liberandosi così di tutto il male che le hanno fatto prendendola in giro.

Giulia Stabile “Io bullizzata per denti storti e mio sorriso”

Lei stessa ha ammesso che ci sono cose che non le piacciono di lei ma cose che invece le piacciono e su cui vuole fare forza. All’epoca fu proprio lei a chiedere di fare un ballo un po’ sensuale, da femme fatale e addirittura sui tacchi, impressionando tutti e segnando così il cambiamento di Giulia Stabile ad Amici 2021. A quel punto la rivincita sui bulli era già arrivata ma è stata completa con la vittoria di sabato scorso nella finalissima, la stessa che oggi commenterà ospite di Verissimo magari anche per tornare sull’argomento bulli che ancora non ha avuto modo di trattare a fondo.

