Giulia Stabile, la fidanzata di Sangiovanni/ Un viaggio per il primo anniversario

Partecipare a un reality o a un talent show impone la convivenza con gli altri compagni di avventura e questo, inevitabilmente, può portare alla nascita di storie d’amore più o meno durature. “Amici” non fa certamente eccezione, dove il caso più eclatante è rappresentato dalla relazione che aveva avuto per protagonisti Emma Marrone e Stefano De Martino, finita quando nella vita di lui è entrata Belen Rodriguez.

Un anno fa a scoprirsi innamorati sono stati Giulia Stabile e Sangiovanni, che hanno lottato insieme per la vittoria nel programma, poi conquistata da lei. I due hanno vissuto il momento della proclamazione del vincitore tenendosi mano nella mano, per poi esultare insieme quando Maria De Filippi ha fatto il nome della ballerina. A distanza di tempo i due sono ancora felici insieme, anche se inevitabilmente hanno preso strade diverse.

Ad “Amici” è nato l’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni: i due sono ancora felici insieme

Molti dei fan di “Amici” sono rimasti subito conquistati dalla coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni, che si sono distinti subito per la loro spontaneità e per il voler stare insieme senza atteggiamenti spudorati. A rendere ancora più dolce la situazione c’è stato un dettaglio svelato dalla mamma di lei: la ballerina ha dato il suo primo bacio proprio al cantante.

Archiviata l’esperienza nel talent show, i due hanno preferito vivere il loro amore lontano dalle attenzioni dei curiosi, ma questo aveva fatto pensare che la coppia avesse deciso di prendere strade diverse. Niente di tutto questo è vero, i due ragazzi sono ancora innamoratissimi ma non amanno comparire sui social. In occasione del loro primo anniversario si sono però concessi un viaggio in Spagna dove vivono alcuni dei parenti della ballerina, gesto che conferma quanto il loro rapporto sia solido. Entrambi sono giovanissimi ed è certamente prematuro parlare di progetti per il futuro, ma le basi sembrano esserci davvero tutte.

