Giulia Stabile, la mamma Susi Castaner “Non la vedo più”/ “Difficile anche sentirla”

La vita di Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, è totalmente cambiata. Grande il successo della ballerina, amatissima e da sempre supportata dal pubblico del talent di Canale 5. Così tanto che i suoi impegni la tengono ormai spesso lontana dalla sua famiglia. La madre di Giulia, Susi Castaner, in un’intervista rilasciata a DiPiù Tv, ha infatti dichiarato di essere dispiaciuta di questo allontanamento della figlia, pur essendo molto felice per il suo successo. “Io e mio marito non la vediamo praticamente più, è sempre impegnata, poverina. – ha esordito la donna, dichiarando che è arduo anche parlare con lei – La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà.”

Giulia Stabile, parla la mamma: “Non la sento, mi preoccupo…”

La parole della mamma di Giulia Stabile non celano un po’ di dispiacere per il fatto di non riuscire più a vedere e sentire sua figlia con regolarità; tuttavia Susi Castaner ha aggiunto “Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro.” E proprio in merito al rapporto col fidanzato, la donna ha dichiarato: “Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarli come coppia, ma arriverà anche quel momento, ne sono certa. Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità”.

