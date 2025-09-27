Giulia Stabile a Verissimo: "Ho sofferto le critiche al mio corpo. Non sono fidanzata, voglio proteggere la mia vita privata"

Giulia Stabile ha parlato a Verissimo delle sue questioni di cuore, smentendo le voci circolate negli ultimi mesi: “Non ho niente per adesso, penso di essere una persona riservata ma non ho niente da nascondere. Quando ci sarà vorrò mantenerla una cosa mia, in continuazione mi accoppiano a qualcuno. Anche se mi metto i vestitini sono un po’ maschiaccio, ho tanti amici maschi” ha chiarito Giulia Stabile smentendo dunque le voci sulle frequentazioni e sui fidanzamenti che le sono stati accostati negli ultimi tempi.

Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, Giulia Stabile ha colto l’occasione anche per commentare la questione dei ritocchini e dei cambiamenti estetici: “Ho sentito tante critiche che mi hanno ferita” lo sfogo della ballerina ed ex fidanzata di Sangiovanni.

Giulia Stabile e il bullismo

In passato l’ex allieva di Amici, una delle più divisive degli ultimi anni, aveva raccontato il suo percorso nella trasmissione di Canale Cinque soffermandosi anche sui momenti di difficoltà affrontati. E’ stato grazie al programma di Maria De Filippi che Giulia Stabile ha trovato il coraggio di parlare del bullismo subito:

“Ho subito il bullismo quando ero piccola, per tre anni, ma l’ho sempre vissuto come ‘se è successo, il difetto ce l’ho io’. Ora è cambiato, per fortuna. Ad Amici pensavo di averlo superato, ma lo nascondevo”. Fu poi la redazione del programma a convincerla a parlarne pubblicamente per aiutare altri ragazzi, vittime degli stessi episodi: “Ero sicura di essere serena, invece no. Ne parlai con uno dei professionisti e lì si aprì il vaso di Pandora”, ha aggiunto: “Ad Amici mi dissero che se questa cosa fosse uscita, avrei potuto aiutare i ragazzi che vivono questa cosa. Decisi di parlarne” ha ammesso nel corso di una recente intervista rilasciata nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova.

