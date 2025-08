Giulia Stabile torna a parlare del rapporto con Maria De Filippi svelando di non chiederle consigli come fanno ex di Amici: ecco perché

Giulia Stabile torna a raccontarsi a 360° e lo fa nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova. La ballerina di Amici, vincitrice della 20esima edizione del talent, è tornata a parlare del rapporto con Maria De Filippi e come l’abbia aiutata nel suo percorso televisivo. Solo pochi giorni fa, in un altro podcast, Giulia ammetteva di aver temuto che la conduttrice non le volesse bene e che, anzi, non avesse simpatia per lei, cosa che si è poi dimostrata del tutto infondata. Oggi, nella nuova chiacchierata, la ballerina ha invece parlato di consigli, spiegando l’importanza che la conduttrice ha in questo senso.

Giulia ha ricordato come Maria le chiese, di punto in bianco, di sedersi tra Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara durante le registrazioni di Tu sì que vales di qualche anno fa: “Era poco prima che iniziasse la registrazione, io allora accettai”, ha spiegato Giulia, ammettendo la sua titubanza in quel momento.

Giulia Stabile e il rapporto con Maria De Filippi: “Non le chiedo consigli come fanno altri ex di Amici”

La proposta di Maria si è però rivelata un successo, tanto che, quando Belen ha lasciato la conduzione, è stata lei a prenderne le redini. Da qui, l’ammissione di Giulia su Maria De Filippi: “Semmai un domani Maria pensasse che ci fosse qualcosa giusta per me, io là mi fiderei, ci proverei, però non è una cosa che farei io di mia spontanea volontà.” La ballerina, d’altronde, non considera la conduzione il suo mestiere, perché ciò che ama fare è ballare. Altra cosa che ha tenuto a specificare, è che, a differenza di come fanno molti ex volti di Amici, che prima di intraprendere un progetto importante chiedono il consiglio di Maria, lei non è solita agire in questo modo: “Io questa cosa non la faccio, – ha ammesso Stabile – ma anche perché non le voglio rompere le scatole. So che tanti cantanti fanno questo”, ha tuttavia sottolineato.