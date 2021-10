Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara/ Video, ballano La peperonata…

“La peperonata” di Gerry Scotti è ormai una hit, ma quel che non sapevamo ancora è che i conduttori di Tu sì que vales stanno imparando a ballarla. Il risultato è un ballo scatenato che ha fatto impazzire i social. Giulia Stabile, vincitrice di Amici, si è divertita nell’esibirsi con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sulla musica del singolo ironico lanciato dall’amato Gerry Scotti. Se le movenze della ballerina sono comprensibilmente naturali, quelle dei due atleti vanno ancora “oliate”. Dunque, ci sono ampi margini di miglioramento, ma quel che hanno ottenuto è già un buon risultato.

Lo dimostra anche il successo riscosso sui social. «Che la peperonata sia con voi! Ma quanto siamo diventati bravi??», aveva scritto una settimana fa Martin Castrogiovanni. Alessio Sakara ha poi condiviso il video a ridosso della nuova puntata di Tu sì que vales, andato in onda ieri, per suonare la carica.

“LA PEPERONATA” TRAVOLGENTE DI GERRY SCOTTI

Giulia Stabile ha lasciato nel commento grasse risate e un cuore, mentre da parte di Sabrina Ferilli sono arrivati tanti applausi. Infatti, il video dell’esibizione breve registrata negli studi di Tu sì que vales ha riscosso tantissimi complimenti da parte di fan e telespettatori che si sono ormai affezionati alla hit lanciata da Gerry Scotti. Invece tra i commenti al post di Martin Castrogiovanni spunta uno molto speciale, quello di Daniela Marzulli, la sua compagna.

«Anvedi che movimento di anca bacino!», ha scherzato la moglie. Per il resto è stata una pioggia di complimenti per tutti e tre i protagonisti del video. Se per Giulia Stabile potevano essere scontati, lo stesso non si poteva dire per gli altri due conduttori di Tu sì que vales. Ecco, all’appello manca solo Belen Rodriguez. Magari nelle prossime settimane potrebbe unirsi anche lei al ballo de “La peperonata” di Gerry Scotti.

