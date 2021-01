Giulia Stabile, messaggio da Silvia Toffanin ad Amici 2021/ “Grazie per la…”

Messaggio di Silvia Toffanin per Giulia Stabile dopo la gaffe che la ballerina ha commesso nella puntata del pomeridiano di Amici 2021 trasmessa il 16 gennaio. La settimana scorsa, prima di salutare il pubblico, Maria De Filippi aveva chiesto a Giulia Stabile di dare la linea a Verissimo. La giovane ballerina, non ricordando il nome di Silvia Toffanin, imbarazzata, aveva detto: “Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto”. Una risposta che aveva spiazzato la De Filippi che si era scusata in diretta con la collega giustificando la gaffe, diventata virale sui social, con la giovane età di Giulia. Oggi, al termine del pomeridiano di Amici 2021, Maria De Filippi ha tirato nuovamente fuori l’argomento svelando a Giulia di aver ricevuto la telefonata di Silvia Toffanin dopo la sua gaffe.

SILVIA TOFFANIN RINGRAZIA GIULIA STABILE: MARIA DE FILILIPPI SVELA TUTTO AD AMICI 2021

Al termine del pomeridiano di Amici 2021 del 23 gennaio, prima di dare l’appuntamento al pubblico a sabato prossimo, Maria De Filippi, richiamando l’attenzione di Giulia, ha detto: “L’appuntamento del sabato è finito. Diamo la linea a quella ragazza che si chiama Silvia Toffanin e che conduce Verissimo”. Le parole della De Filippi scatenano la risata di Giulia e del pubblico in studio. “A proposito” – aggiunge la conduttrice – “Mi ha scritto per ringraziarti per il ragazza“. Un messaggio che la ballerina accoglie con il sorriso. “Meno male”, commenta la Stabile che ricorderà sicuramente il suo nome. Una piccola gaffe quella di Giulia che le ha fatto conquistare la simpatia della Toffanin e del pubblico.



